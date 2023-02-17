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Почему в Шымкенте дороги "тают" от дождя и снега
Мало что вызывает столько нареканий у жителей Шымкента, как дороги в мегаполисе — зачастую они в ямах, кое-где асфальт рассыпается и "тает" под снегом. Передвигаться по городу, говорят шымкентцы, удовольствие не из приятных. И если автобусы ещё как-то проезжают, то водителям легковых авто сложнее. Часто от такой тряски страдает ходовая часть автомобиля, а на особо глубоких рытвинах можно и зацепиться дном машины, передаёт BaigeNews.kz.
"Я сегодня проехала по Адырбекова и Маметова, везде ужасные ямы. У нас ведь не вечные ходовки, пусть аким по этим дорогам проедет, увидит, как асфальт растаял. Это же ужас!" - говорит жительница города.
"В машине едешь, как на американских горках, на каждой яме автомобиль подскакивает. И это во многих частях города. Не знаю, почему у нас не могут нормально дороги строить", - сказал житель города.
Этот вопрос мы решили адресовать Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Вот только у его сотрудников не нашлось времени, чтобы дать ответ нашему корреспонденту. Зато сделать это получилось у руководителя филиала республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" по Шымкенту Айжан Кесебаевой.
По ее словам, в Шымкенте в последние годы, несмотря на увеличение объёма финансирования, предназначенного для развития автомобильных дорог, отмечается тенденция ухудшения их качества. На сегодняшний день, уверяет она, главной проблемой отрасли является преждевременное разрушение и износ дорожных покрытий.
"В Шымкенте протяжённость дорог составляет свыше трёх тысяч километров. За последние четыре года - с 2018 по 2021-й, на ремонт дорог израсходовано порядка 106 миллиардов тенге. В 2018 году – 27,4 миллиарда, в 2019-м – 5,7 миллиарда, в 2020-м – 44 миллиарда, в 2021-м – 28,8 миллиарда тенге. В этом году для развития транспортной инфраструктуры, ремонта автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения, а также для обеспечения функционирования автомобильных дорог из бюджета выделено порядка 37,8 миллиарда тенге. На сегодняшний день отремонтированы дороги на 10,7 миллиарда тенге. Но вопрос в качестве. Во-первых, в городе отсутствует должный контроль за содержанием автодорог, своевременно не принимаются меры по устранению сломанных и открытых люков, ям и трещин, неровностей на трассах. Это приводит к аварийным ситуациям, а также расширению и усугублению возникших трещин и ям", - говорит Айжан Кесебаева.
Во-вторых, по словам специалиста, на состояние дорог влияют некачественные дорожно-строительные материалы, щебень и битум, которые не всегда соответствуют стандарту, заявленному производителем. По словам руководителя шымкентского филиала РОО "Әділдік жолы", необходимо усилить ответственность производителей и независимых испытательных лабораторий.
"Третья причина - отсутствие контроля по гарантийным обязательствам, при строительстве и ремонте дорог, также при обслуживании дорог и улиц. Отсутствие должного контроля со стороны заказчика при выполнении работ в соответствии с законом о государственных закупках. При выявлении правонарушения заказчик обязан уведомить поставщика об устранении выявленных замечаний в установленный срок, указанный в договоре, в противном случае в течение 30 календарных дней с момента обнаружения направить в суд исковое заявление для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Необходимо усилить ответственность заказчиков. Также существует несогласованность с другими организациями. При планировании дорожно-ремонтных работ организации не согласовывают ПСД с другими заинтересованными органами и коммунальными службами. Это приводит к тому, что после завершения всех работ по ремонту или строительству дорог другие организации и даже жители выполняют свои плановые ремонты, роют, проводят канализацию, водопровод и так далее. В конечном итоге, они не латают свои вырытые траншеи, что дальше разрушает и деформирует асфальт. Например, так произошло по улице Еримбетова", - говорит специалист.
Еще одна важная причина, почему дороги в Шымкенте плохие, уверена Айжан Кесебаева, это условия проведения тендеров. Они проходят в январе-феврале, их выигрывают определённые компании, но другие участники конкурса оказываются недовольными и подают в суд жалобы на ошибки.
"Месяц уйдёт на суд. Потом снова объявят тендер. Кто-то опять подаст в суд. Такими темпами строительство начнётся в сентябре. Аким укажет, что в такой-то сфере не освоены средства. Дорогу, которую можно было начать делать в марте и закончить в октябре, у нас начинают строить в сентябре и заканчивают в ноябре или декабре. А там уже влияют погодные условия, приходится работать в дождь и снег. Специалисты по технадзору, хоть и видят все нарушения, но принимают участок. Качество проверяют после того, как дорогу построили. А надо контролировать в ходе работ. Неизвестно, сколько там слоев положили. А кто контролирует - технадзор. Он получает зарплату из средств, которые выделили на строительство дороги. Если работа остановится на пару месяцев, он не проживёт. Поэтому и приходится им на месте принимать", - говорит Айжан Кесебаева.
Нехватки финансирования в отрасли нет. Ежегодно выделяемая сумма на ремонт дорог в Шымкенте, да и в стране, растёт. Так, в 2021 году в Казахстане на эти цели направили 500 миллиардов тенге, а в 2022 году уже все 600 миллиардов.
"Хотелось бы отметить следующие вопросы: при проектировании, а также при строительстве и ремонте автодорог зачастую средства выделяются не в полном объёме, финансирование задерживается поэтапно. Это происходит во всех формах, финансируемых из местного бюджета, что приводит к снижению качества, сроков и себестоимости материалов из-за неуклонного роста цен. К примеру, договор заключается на два года, при этом средства выделяются только на 30-40 процентов, на следующий год могут выделить еще 30 процентов, продлить срок строительства дополнительным соглашением и выделить остаток на третий год по старым сметным ценам. Учитывая рост цен и инфляцию, подрядчик не будет заинтересован в качественном выполнении своих обязательств", - говорит специалист.
Ещё одна основная проблема — кадровая. В стране отсутствует система подготовки специалистов как для дорожно-строительных компаний, так и для уполномоченных государственных структур, отвечающих за развитие и качество дорожных активов. Проблема и в низкой заработной плате, что приводит к оттоку квалифицированных работников в другие отрасли.
"Зарабатывают дорожники от 150 до 300 тысяч тенге в месяц, но этого почему-то недостаточно для привлечения рабочей силы в отрасль. При этом проблему нехватки специалистов не удаётся решить за счёт иностранных подрядчиков – им некомфортно работать из-за огромного количества проверок. Стоит отметить, что у нас в городе отсутствуют отраслевые специалисты и в госорганах. В уполномоченных органах в области автомобильных дорог, управления, городских отделах руководят, а также работают экономисты и юристы, а не специалисты в области автодорог, что также влияет на общую картину", - уверена специалист.
Процветает в дорожной отрасли и коррупция, заявила она. Систему нужно кардинально менять, иначе проблема дорог в мегаполисе не решится.
"Помимо разработки новых подходов к системному решению по развитию автодорожной инфраструктуры в Казахстане я бы предложила внедрить систему обязательной гарантии в соответствии с типовыми техническими требованиями от 5 до 25 лет в зависимости от типа автодорог и видов работ (строительство, капительный, средний ремонт). Нужно также внедрение системы штрафов для юридических лиц и уголовной ответственности учредителей и руководителей подрядных организаций за ненадлежащее состояние построенных, капитально и средне отремонтированных дорог. Внедрение системы независимого контроля инжиниринговых услуг (технадзор), которые не зависят от заказчиков. При этом, необходимо ужесточить вплоть до уголовной ответственности за ненадлежащий контроль. Развитие независимых лабораторий по проверке качества строительных материалов. При некачественном предоставлении строительных материалов производителями предусмотреть лишение лицензии и отъём разрешения за пользование ОПИ (щебеночные и песчаные карьеры и т.д.). Современность тендерных процедур. Обязать не позднее января провести конкурсы по закупкам СМР по автомобильным дорогам", - говорит специалист.
Выяснить, почему в Шымкенте некачественные дороги, мы попытались и у Мухтара Дуйсембекова, директора РГП "Национальный центр качества дорожных активов". По его словам, в 2022 году в Шымкенте проверено 198 автодорог. На 28 объектах выявлены замечания и нарушения, которые в ходе строительно-ремонтных работ устранены.
"Наиболее частые дефекты: несвоевременное ведение исполнительной документации и нарушении технологии производства работ, такие как, ограждения места работ, установка временных дорожных знаков и очистка от грязи и пыли строительного участка. Существует пять типов контроля. Входной контроль качества, он распространяется на все дорожно-строительные материалы и изделия, применяемые при строительстве объектов, осуществляется службой технического надзора. Операционный контроль - также осуществляется службой технического надзора на основании оформленной заявки подрядчика о готовности работы к инспекции при этом проверяется геометрические параметры, уклон, ровность, соблюдение технологического процесса и т.д. Приемочный контроль - выполняется после завершения строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля. По его результатам принимается документированное решение о годности объекта контроля к эксплуатации или выполнению последующих работ. Эту работу выполняет непосредственно заказчик, технический и авторский надзор совместно с подрядной организацией. Инспекционный контроль - выполняется уполномоченными представителями Государственного органа, уполномоченными представителями заказчика и другими уполномоченными организациями. Выборочный контроль - осуществляется совместно Национальным центром качества дорожных активов, службой технического надзора и подрядными компаниями", - говорит Дуйсембеков.
Контроль технологического процесса дорожных работ в соответствии с утверждёнными нормами и нормативными требованиями напрямую зависит от квалификации и опыта специалистов органа технического надзора. Но его никто не проверяет. Поэтому любое упущение либо халатное отношение технадзора влияет на качество дороги. При этом, у специалиста совершенно другой взгляд на качество дорог в Шымкенте. По его словам они разрушаются от интенсивности движения.
"В настоящее время практических замечаний по толщине покрытия по проектам не наблюдается. Что касается экономии, работы ведутся согласно утверждённой сметной документации, строго контролируются заказчиком, в связи с чем не допускается экономия на материалах. Основными причинами быстрого разрушения дорог являются интенсивность движения большегрузного транспорта и выполнения прокладки инженерных сетей без согласования соответствующих организаций", - убеждён спикер.
По словам Мухтара Дуйсембекова, с каждым годом количество выявленных нарушений уменьшается. Так, в 2020 году на 196 объектах была проведена экспертиза качества работ и материалов, выявили 286 нарушений и замечаний. В 2021 году проверили 226 объектов, нашли 124 нарушения. В 2022 году проинспектировали 198 объектов, выявили 87 нарушений, которые в ходе строительно-ремонтных работ устранены.
"Специалисты дорожного строительства должны работать в соответствии с утверждёнными стандартами и требованиями, каждый должен ответственно подходить к своей работе. Поэтому мы ведём профориентационную работу для учащихся колледжей и школ о том, насколько важна дорожная сфера для нашей страны, для будущего", - говорит специалист.
Ну а пока в Шымкенте появятся квалифицированные кадры в дорожной отрасли, ответственные специалисты технадзора и будет полностью искоренена коррупция, горожанам придётся мириться с ямами на дорогах и ждать, когда в мегаполисе всё же начнут строить и проверять дороги качественно.
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