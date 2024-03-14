Почему в Казахстане затягивается процесс регистрации партий, пояснили в Минюсте

В 2023-2024 годы в Минюст поступило 17 обращений по регистрации от различных инициативных групп. Однако ни одна не была зарегистрирована. В Минюсте назвали причины отказа, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената сообщила, что в Минюст регулярно поступают предложения от различных инициативных групп. Только за 2023 и 2024 годы поступило 17 обращений по регистрации от различных инициативных групп.

У вице-министра спросили, почему Минюст отказывают этим партиям в регистрации и затягивает процесс рассмотрения обращений.

"У нас все основания по отказу предусмотрены законодательством. Есть определённые процедуры, которые нужно соблюсти. Предусмотрены определённые процедуры, мы все работаем в правовом поле. При поступлении документов осуществляется их экспертиза. Если документы в порядке, выдаётся подтверждение, если нет, возвращается на доработку", - сказала Жакселекова.

На уточняющий вопрос, не монополизация ли это со стороны Минюста, вице-министр ответила, что это государственная функция, которая присуща органам юстиции, и она предусмотрена законодательством.