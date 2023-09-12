Почему в Казахстане выгоднее не расти и оставаться в малом бизнесе

Ускорить развитие среднего предпринимательства в Казахстане поручил Касым-Жомарт Токаев. Это основа устойчивой и диверсифицированной, активно развивающейся экономики. Но здесь в стране накопились системные проблемы, требующие срочного решения, заявил президент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"По большому счёту, в Казахстане наилучшие условия созданы для малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес устойчиво развивается и имеет большие прибыли. Для него важно, чтобы государственная политика обеспечивала стабильность существующих правил, исключала возможность фаворитизма и неконкурентных практик. Активную работу в этом направлении мы продолжим. Малое предпринимательство, в свою очередь, играет критически важную роль в обеспечении занятости и повышении доходов населения. При этом для них налоги минимальны, практически отсутствуют проверки, имеются инструменты поддержки, создана продвинутая комфортная цифровая среда, постоянно снижаются административные барьеры. У нас отсутствуют стимулы для его перехода в наиболее важный средний сегмент бизнеса. При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт", - сказал президент на встрече с предпринимателями в Акорде.

Глава государства отметил, что средний предприниматель менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям. За последние семь лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46 процентов.

"На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5 процента, повысив свою долю в экономике с пяти до 6,2 процента. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18 процентам, а в отдельных государствах ещё выше – до 26 процентов. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано. Скорее наоборот, в существующей нормативной среде, даже при расширении, выгоднее формально оставаться малым бизнесом. Поручаю правительству и "Атамекен" дать предложения по этому вопросу и приступить к практическим действиям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в Послании поручил внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Это должны быть и налоговые меры, и определённый иммунитет от проверок со стороны проверяющих органов, и доступ к специализированным инструментам поддержки и госзаказам.

"Например, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к государственным тендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме. У нас в стране всего несколько сотен средних предприятий, которые вопреки всему, без господдержки успешно развиваются и осваивают экспортные рынки. При этом, насколько мне известно, многие из них до сих пор отказывались от государственной помощи из-за опасений дальнейшего преследования со стороны проверяющих органов. Здесь нужен отдельный подход: если бизнес выполняет свои обязательства и достигает заявленных целей, то ни один проверяющий не должен подходить к нему ни в период реализации проекта, ни в последующем", - заявил президент.

Особое внимание он поручил уделить следующему аспекту:

"В ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате, экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объёму затраченных бюджетных ресурсов. За 2015-2021 годы объём государственной поддержки бизнеса (7 трлн тенге) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тенге) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки.

Касым-Жомарт Токаев также сказал, что следует проработать вопрос создания открытого единого реестра получателей мер поддержки, который будет аккумулировать сведения о них в единой информационной системе. Это позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов в узком кругу предприятий, а также объективно и оперативно оценивать эффективность государственной помощи.

При этом оценивать эффективность мер поддержки нужно исходя из увеличения уплаченных налогов, создания новых качественных рабочих мест и повышения внутристрановой ценности продукции, развития экспортного потенциала. Чтобы автоматизировать предоставление государственной поддержки и обеспечить достоверность оценки её эффективности правительству необходимо активно внедрять цифровые технологии, автоматизировать процессы принятия решений.

"В заключение хотел бы остановиться на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей. Её основная задача – стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством. Требуется дальнейшая трансформация Палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

На совещании также выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, генеральный прокурор Берик Асылов, председатель президиума НПП "Атамекен" Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, учредитель ТОО "Риддерский завод горно-шахтного оборудования" Андрей Печенин, генеральный директор ТОО "Кайып-Ата" Сырым Ертаев, основатель и руководитель IT холдинга "Kazdream" Даурен Тулебаев, акционер ТОО "Orient Finance Group" Руслан Шаекин и другие.