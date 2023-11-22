Почему в Казахстане умирают деревья, или как бюджетные деньги высыхают на корню?

Вырастить дерево – процесс непростой, требующий много времени и усилий. Особенно тяжело это сделать в казахстанских степях. Учёные и лесоводы делают всё возможное для того, чтобы превратить Казахстан в страну лесов. Несмотря на миллиардные субсидии, города не становятся зеленее. Уже стало нормой, когда беспощадно срубаются здоровые деревья перед визитом президентов, когда саженцы забывают полить и они массово умирают, когда перед ввозом саженцев даже не удосуживаются проверить их на вредителей. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась в ситуации.

Руководство страны уделяет особое внимание вопросам озеленения. Президент Касым-Жомарт Токаев в 2020 году в своём послании дал старт акции по масштабному озеленению страны. В частности было дано поручение в течение пяти лет посадить более двух миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населённых пунктах. Особое внимание глава государства просил уделить наращиванию зелёного пояса вокруг столицы. Однако, если каждый день слушать новости и читать новостные ленты, возникает ощущение, что поручение президента игнорируется.

К примеру, в апреле в Костанае срубили 56 клёнов и тополей перед визитом в преддверии форума межрегионального сотрудничества.

В Актобе в конце мая на бульваре в районе вечного огня посадили порядка 150 саженцев. Красивые, зелёные саженцы привезли с комом, обёрнутым пленкой. То есть на этом этапе все технологические требования учли. Однако выкопали неглубокие лунки, где почва была уже мёртвая. Саженцы посадили, полили пару раз и благополучно про них забыли. Через время они высохли.

В октябре разгорелся ещё один скандал на юге Казахстана. В Шымкенте почти 4 тысячи молодых деревьев, посаженных за бюджетные деньги, массово засохли, не прожив и года. В микрорайоне Шымсити с ноября 2022 года начали высаживать 5,5 тысяч саженцев. Высаживали их госслужащие и студенты, которые не учли, что в сухой глине с камнями растения не приживутся. Кроме того, за деревьями некому было ухаживать, и не было автоматизированной системы полива.

Таких историй в СМИ очень много. Высохшие или срубленные деревья для кого-то становятся инфоповодами на один день, а для неравнодушных граждан причиной переживаний и походов в различные инстанции. Общественники и экологи борются буквально за каждое деревцо.

Как исполняется поручение?

О том, кто и сколько деревьев должен посадить, договорились, как говорится, на берегу. Сразу после послания главы государства акиматы областей утвердили и согласовали с министерством экологии и природных ресурсов комплексные планы по лесовосстановлению и воспроизводства лесов. Было решено, что более 1,5 миллиардов деревьев будет посажено силами местных исполнительных органов, 251 миллиона деревьев силами министерства экологии и природных ресурсов. Ещё 210 миллионов деревьев должны были посадить природопользователи и различные инициативные группы. На эти цели в течение пяти лет из республиканского бюджета было выделено 22 миллиарда тенге, из местных бюджетов – 60 миллиардов тенге.

За период 2021-2023 годы в государственном лесном фонде высажено 28 078 475 саженцев. Только на территории Алматы с 2020 года по 2022 год было высажено 973 тысячи саженцев. На 2023 год запланирована посадка 320 тысяч деревьев. В 2021-2022 годы в Астане было высажено порядка 1,5 миллиона зелёных насаждений с учётом зелёного пояса. В 2023 году в столице высадили ещё один миллион деревьев.

Каждое третье дерево не приживается

Однако, не все довольны проводимой работой по озеленению.

Депутат сената парламента Нурлан Бекенов направил запрос на имя министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева. Бекенов указал на существование ряда проблем по приживаемости саженцев, дальнейшему качественному сопровождению, системам полива, обработке и удобрению, что приводит к гибели деревьев.

“Согласно данным, приживаемость саженцев составляет 70%. Возникает вопрос, так ли это на самом деле? Получается, что почти каждое третье дерево не приживается. На выращивание крупномерного саженца уходит минимум 2-3 года, и его стоимость составляет 10-12 тысяч тенге. Таким образом, из 409 миллионов, как минимум не приживутся 120 миллионов саженцев. При том, что на посадку саженцев в 2023 году было запланировано 12,8 миллиарда тенге. Это однозначно влечёт за собой огромные потери для бюджета страны и неэффективное использование бюджетных средств”, - написал в обращении сенатор.

В комитете лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов нам сообщили, что согласно исторически сложившейся практики и определенной научными организациями средняя норма приживаемости по стране установлена в 60-70% (в зависимости от регионов).

“100% приживаемости добиться невозможно, здесь играет принцип естественного отбора, как говорится выживает сильнейший. Немаловажным фактором, влияющим на приживаемость является выпадение осадков в летний период. Вместе с тем лесоводы страны прилагают все усилия повышения приживаемости высаженных деревьев”, - сказали в комитете.

Так, по республике средняя нормативная приживаемость и сохранность лесных культур в 2021 году составила 71,7%, в 2022 году составила 65%.

В текущем году приживаемость будет определена по итогам осенней инвентаризации лесных культур.

В Управлении охраны окружающей среды и природопользования города Астаны сообщили, что приживаемость саженцев в столице составляет около 90%.

“Содержание деревьев, которые у нас высаживаются из государственного бюджета, идёт в полном объёме. Между акиматом и подрядными организациями заключается договор на трёхлетний период. Если где-то погибает дерево, они сразу за свой счёт заменяют. Я не скажу, что там прям бюджетные средства затрачиваются. Если дерево погибло, есть же гарантийный срок и гарантийное восстановление. За счёт гарантийных обязательств они обратно восстанавливают и ухаживают три года. Это всё делается за счёт подрядчиков”, - сказал представитель ведомства Уалихан Куанышев.

В Алматы из числа высаженных в 2021 и 2022 году деревьев погибло более 200 тысяч или 30%. Управление экологии и окружающей среды провело обследование совместно с депутатами маслихата. Причины гибели саженцев разные: деревья сажали без кома земли, при посадке не была организована поливочная система.

Вместе с тем, депутат Нурлан Бекенов обратил внимание на низкую приживаемость хвойных деревьев в Астане. Он считает необходимым рассмотреть возможность посадки других видов деревьев, более подходящих климату и почве города Астаны. Соответственно, нужно предметно пересмотреть высадку деревьев по показателям приживаемости и в других регионах.

В комитете лесного хозяйства Минэкологии отметили, что зелёная зона вокруг города Астаны состоит из более засухоустойчивых и солевыносливых древесно-кустарниковых пород, таких как вяз перистоветвистый, гладкий, клён татарский и ясенелистный, лох узколистный, тамарикс изящный, жимолость татарская и смородина золотая.

Внутри города также предпочтение отдаётся лиственным породам. В акимате отметили, что прекрасно знают о том, что в Астане хвойные не приживаются.

“Откуда у них такая информация, я не могу понять. У нас максимум 20-30% хвойных деревьев сажается. И то для декоративного разнообразия. Хвойные сажаем только на внутриквартальных территориях, в парках, скверах, чтобы они больше приживались. А так у нас приживаются только лиственные породы. В основном акцент на них и делаем. У нас почва не позволяет хвойные сажать”, - пояснил Уалихан Куанышев.

В депутатском запросе были вопросы и по уходу и поливу растений.

Здесь показателен опыт города Алматы, где в конце прошлого года акимат принял новые правила защиты зелёных насаждений. Там при посадке деревьев предусмотрена обязательная организация поливочной системы. Так, для эффективного полива зелёных насаждений и повышения приживаемости саженцев в текущем году начато строительство и реконструкция водозаборных сооружений. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 80%. Построено 29 скважин. Системой капельного орошения охвачено более 500 тысяч деревьев. Установлено 9 гусаков для заполнения цистерн поливомоющей машины. Подача воды обеспечена на участках Халык Арены, сквере Калкаман, парке Желтоксан, на ВОАД, улицах Тимирязева и Усикова. Также до конца года будет завершено строительство по бурению скважины по улице Омарова в Медеуском районе и установка четырёх дополнительных гусаков.

Немного отстаёт в этом плане город Астана. На то, по словам специалистов, есть объективные причины.

“У нас тоже есть автоматизированная локальная поливочная система. Я бы не сказал, что у нас весь город охвачен. Всю территорию охватить поливочными системами тяжело. Их установка - весьма затратное дело. В Алматы тепло, у нас климатические условия очень суровые. После зимнего периода у нас слякоть, грязь. Эти поливочные системы забиваются, их трудно чистить. После зимнего периода они становятся не рабочие. В зимний период у нас сугробы большие. Техника не видит, что на земле лежит поливочная система, и может нечаянно раздавить её. У нас таких случаев очень много было. Так что мы стараемся устанавливать поливочные системы только внутри парков. А так вдоль дорог в основном поливаем поливочными машинами”, - рассказал Уалихан Куанышев.

Как выращивают саженцы в зелёном поясе вокруг Астаны

Зелёный пояс вокруг столицы создали с целью защищать город от ветров. Зелёный массив активно засаживается с 1997 года. Его площадь достигает 100 гектаров, и он разделён на 8 участков. Здесь растёт более 10 миллионов деревьев и около 2 миллионов кустарников.

В комитете лесного хозяйства Минэкологии нам рассказали, что перед тем, как стать частью зелёного пояса, клёны, ивы, тополя и сосны выращивают в специальном питомнике. За каждым растением бережно ухаживают десятки специалистов. Для высаживания сеянцев за два года вперёд проводятся работы по обработке почвы.

Садят сеянцы двумя способами: механизированным и ручным. Механизированный способ посадки проводятся с применением специализированной техники, а ручной – с применением меча Колесова для хвойных пород, и штыковая лопата - для лиственных пород.

В настоящее время, для посадки используются стандартные сеянцы и саженцы, а также черенки, позволяющие обеспечить надёжность лесных культур, уменьшить потребность в агротехническом уходе за ними и ускорить перевод лесных культур в покрытые лесом угодья.

После посадки начинается уход за культурами. Специалисты следят, чтобы молодые саженцы не заросли нежелательной растительностью, поливают и подкармливают их.

Лесные культуры с отпадом более 15 процентов подлежат дополнению. На участках, где отпад лесных культур неравномерный, дополнение производится при любой приживаемости, но не ниже 25 процентов.

Если лесные культуры не прижились по вине лесовладельца, они подлежат дополнению за счёт его средств.

Не возить из-за рубежа

Ученые называют свои причины неприживаемости саженцев.

Кандидат биологических наук Нуржан Мухамадиев считает, что чаще всего саженцы не приживаются из-за того, что не приспособлены к нашему резкоконтинентальному климату. Ведь подрядные организации в основном закупают их из-за рубежа - из Узбекистана, Кыргызстана, Европы, России. Для того, чтобы деревья хорошо приживались, их нужно выращивать в своих питомниках, которых у нас не хватает.

“У нас же природно-климатические условия отличаются от других стран. В южной части слишком жарко, почва там засаленная, солончаковая. Северная часть прохладная, срок вегетации короткий. То есть при ввозе и размещении привозных пород нужно иметь научный задел: приживётся или нет, зимостойкая или засухоустойчивая. Подряд вслепую ввозить – бессмысленная трата денег”, - отметил ученый.

В городах, например, нужно подбирать деревья, устойчивые к соли. Потому что в зимний период из-за гололёда дороги обрабатываются разными реагентами, которые при таянии проникают в почву и угнетают корневую систему деревьев.

Нуржан Мухамадиев заведует отделом биологической защиты растений Казахского НИИ защиты и карантина растений имени Жазкена Жиембаева и непосредственно участвует в выращивании саженцев. При этом, в институте выращивают исключительно приспособленные к нашей почве и климату породы. К примеру, казахстанский тополь и турангу. Уникальность их тополя заключается в том, что у него не бывает пуха. А туранга прекрасно растёт на засаленных местах. К примеру, на западе страны, куда её в большом количестве и увозят. Это засухоустойчивое, солеустойчивое дерево. Говорят, после туранги улучшается структура почвы.

“Мы начали размножать турангу микроклональном методом. Проект в принципе уже три года назад завершился. Но мы по этой инерции идём и выращиваем, на коммерческую основу поставили. У нас две теплицы есть. Там выращиваем микроклональном способом. Это когда из пробирок саженцы укореняются в лабораториях, потом выносим в теплицу. Садим в горшки. Там получаем укоренение. Потом садим в открытый грунт. Институт выделил около двух гектаров земли, где в год 3-5 тысяч саженцев выращиваем. Теперь мы хотим создать маточник, чтобы в любой момент из гибридных тополей без пуха взять почки, черенки. Хотим музей небольшой сделать. Коллекция чтобы там была”, - рассказывает Нуржан Мухамадиев.

Во всём виноваты вредители

У председателя правления Казахского НИИ защиты и карантина растений Бахытжана Дуйсембекова тоже очень много вопросов по озеленению городов.

“К сожалению, Казахстан не так богат лиственными покровами. Около 4% еле как мы достигаем, и то из них более 2% - это кустарниковые - саксаулы. У нас есть нехватка кислорода, тем более в крупных городах Алматы, Караганда, где промышленные зоны, Актобе, Кызылорда, где засушливые зоны. Ежегодно сажают, но приживаемость и уход оставляют желать лучшего. Даже по Алматы много вопросов по озеленению. Например, перед застройщиками есть обязательство по озеленению территории. Они саженцы сажают, но иногда высыхает до 100%. В лучшем случае 50% приживается. В худшем случае - 70%. Это несоблюдение технологий. Саженцы ввозятся с комом и без кома. Перед посадкой обязательно надо соблюдать агротехнологию”, - сетует учёный.

Он отмечает, что причиной высыхания саженцев не всегда является отсутствие должного ухода. Часто, растения погибают из-за вредителей.

“В Алматы уже по пальцам можно посчитать здоровые каштаны. Против каштановой моли никто целенаправленно не работал. Дерево чувствительным становится и от малейшего повреждения может погибнуть. Под угрозой дубы у нас. В летний период как после пожара стояли. Это влияние дубового зигзагообразного ткача-пилильщика. То есть у нас на каждом виде дерева свои виды вредителей”, - сказал специалист.

Он уверен, что вредители завозятся к нам из других стран.

“При импорте сельхозпродукции, туристами, железной дорогой, автомобильными дорогами. Путей проникновения много. В том числе и с саженцами завозятся. К нам проник бактериальный ожог плодовых культур. Многим известно, что наши сады страдают от этой болезни. Бактериальный ожог может поражать более 200 видов розоцветных культу. Он проник к нам в 2008 году. Наш институт, как специализирующийся на этом, разработал меры защиты от этого агрессивного карантинного объекта. Также страдают питомники, которые занимаются размножением саженцев”, - сказал Дуйсембеков.

Перечень особо опасных болезней растений состоит из 11 видов, а карантинных – из 19 видов. По словам учёного, на границе не должным образом проходит проверка на вредителей.

Дело в том, что в рамках ЕвразЭС сельхозтоваропроизводители других стран могут беспрепятственно завозить к нам свои товары, при этом они должны иметь фитосанитарный сертификат. Комитет государственной инспекции министерства сельского хозяйства в свою очередь должен заранее проверять качество ввозимых продуктов.

“Вот, например, Китай как делает? Прежде чем к ним ввозить какую-либо сельхозпродукцию, саженцы либо сельхозкультуры, они отправляют своих карантинных инспекторов, чтобы они проверили эти посевы. Свободны ли они от карантинной зоны, берут пробы, в своих лабораториях проверяют. После чего дают разрешение на ввоз на их территорию. У нас только смотрим на фитосанитарные сертификаты, верим на бумагу, а саму продукцию не проверяем. Каждая страна имеет право направлять своих специалистов в ту страну, которая поставляет, и перепроверять”, - говорит специалист по защите растений.

Также, по его словам, у нас отменили внутренний карантин.

"Раньше при Советском союзе даже между областями был внутренний карантин. Чтобы отправить продукцию в другую область, проводились проверки. Сейчас просто смотрим на фитосанитарный сертификат, которому всегда мы доверяем. Но, к сожалению, его повторная проверка законодательно запрещена. Да, бизнесу нельзя препятствовать, но в любом случае, нужно думать о продовольственной безопасности. Наносится колоссальный ущерб из-за вспышки одного вредителя. Ущерб исчисляется в миллионах долларов”, - делится Дуйсембеков.

Учёные отмечают, что многие процедуры (карантин, обработка от вредителей, подготовка почвы, сопровождение специалистов по защите растений – лесопатолога, фитопатолога) кажутся не такими важными и требуют лишних финансовых затрат. Но именно эти процедуры влияют на то, приживётся саженец или нет, станет ли деревом-гигантом или превратится в сухую палку.