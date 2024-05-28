Почему в Казахстане сократили посевы риса и хлопка объяснили в МСХ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, может ли сокращение посевных площадей риса и хлопка в Казахстане привести к дефициту продуктов, передаёт BaigeNews.kz.
"Сокращение площадей не означает, что мы сокращаем производство. За счёт введения водосберегающих технологий мы планируем повысить урожайность. Через оросительные системы мы можем подводить воду непосредственно к корням, точечно вносить удобрения и использовать средства защиты растений. Таким образом вкупе с качественными семенами мы повышаем продуктивность с одного гектара. Даже если мы сократим площади риса или хлопка, за счёт этих мер повысим выход продукции с одного гектара. Обеспеченность страны рисом не упадёт", - сказал Султанов.
Ранее он сообщил, могут ли заморозки привести к снижению урожайности.
Самое читаемое
- Строительство газохимического комплекса в ЗКО затянулось по вине Минэнерго
- Выпускница "Болашак" повесила свои многомиллионные долги перед государством на гарантов
- Языковую политику обсудили в правительстве Казахстана
- Ученицу НИШ ранил ножом подросток в Астане
- Пятилетний мальчик за рулём авто сбил толпу прохожих в Жезказгане