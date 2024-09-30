Почему в Казахстане растёт спрос на алкоголь: мнение врачей

Каждый казахстанец в среднем употребляет около пяти литров алкоголя в год. По потреблению спиртного Казахстан оказался на сотом месте в рейтинге из 180 государств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На наркологическом учёте с диагнозом "алкогольная зависимость" в Казахстане состоят больше 90 тысяч человек. Большая часть из них – взрослые, но от этой пагубной привычки также страдает и молодёжь.

30-летний житель Шымкента поделился с нами своей историей в надежде, что для кого-то она станет поучительной. Азамат (имя изменено) рассказывает, что его зависимость сформировалась ещё в студенчестве.

"Мы были молодые, каждый пятничный вечер сопровождался алкоголем – сначала пивом, потом более серьёзными напитками. В то время я и не думал, что могу стать алкоголиком. Казалось, что все вокруг пьют, и это нормально. После студенчества продолжил пить по пятницам. Каждую пятницу находишь, с кем разделить вечер, а потом это перетекает в субботу. И вот ты уже понимаешь, что понедельник на носу, но тебе всё равно хочется выпить", – говорит Азамат.

По его словам, в самом начале, когда зависимости ещё не было, он успокаивал сам себя: мол, от одной кружки или бокала алкоголя ничего не будет.

"Постепенно ты перестаёшь контролировать процесс: утром думаешь, что нужно выпить, не можешь нормально работать, всё начинает раздражать. Сначала пьёшь по пятницам и субботам, потом уже в воскресенье, и это становится частью твоей рутины. Сначала я пытался скрывать. Врал на работе, что заболел, когда на самом деле был в очередном запое. Близкие замечали, конечно. Сначала не говорили ничего прямо, но со временем терпение кончается. Я потерял работу, но на какое-то время взял себя в руки, нашёл новую. Деньги появились – и снова срыв. Начались семейные проблемы. Я был пьяным и злым, у меня не было никаких интересов, кроме выпивки. В какой-то момент я понял, что окончательно всё рушится. Терпение у жены лопнуло, она собрала вещи и уехала к своей матери. Мы не виделись три месяца. Тогда я пришёл к ней и сказал, что нужно что-то делать, иначе потеряю всё. Это был самый трудный разговор в моей жизни. После этого я принял решение пройти реабилитацию", – рассказывает мужчина.

Подобных историй – тысячи. Алкоголь в нашей стране не считается чем-то запретным. С ним ассоциируется каждое мероприятие: выпить кружку пива с друзьями на пятничных посиделках, бокал вина в ресторане или рюмку чего-то покрепче на тое. По словам психологов, алкоголизм подбирается незаметно и начинается с малых доз.

"Болезнь развивается постепенно, так как это действие психоактивного вещества – этилового алкоголя, который является протоплазматическим ядом и действует на все отделы нервной системы: центральной, периферической и вегетативной. Он меняет многие структуры в организме, ментальную, психоэмоциональную и физическую. И, естественно, создаётся такой усреднённый портрет. И, как говорится, эти люди друг друга легко находят, узнают и общаются", – говорит Николай Мутяк, психиатр-психотерапевт, нарколог.

При этом из-за растущего спроса в стране открывается всё больше алкомаркетов, их ассортимент пополняется. Как говорит врач, спрос рождает предложение.

"Алкомаркет – это бизнес. Что происходит с обществом, раз спрос на алкоголь растёт? Очевидно, общество находится в перманентом стрессе. Мир небезопасен, чтобы социально адаптироваться, человеку приходится очень стараться, напрягаться. И это напряжение многие люди снимают алкоголем, потому что он даёт айфорию, анестезию, помогает сбросить стресс. Но это и есть ловушка, так формируется постепенно зависимость, когда регулярность и доза потребления алкоголя возрастает", – отмечает Николай Мутяк.

Алкогольная зависимость часто приводит к негативным последствиям в жизни человека – семейным скандалам, потере работы и совершению преступлений, и превращает человека в инфантильного и менее ответственного.

Причины этой зависимости, когда она переходит в крайность и нарушает общепринятые в обществе нормы, самые разные.

"Это часто зависит от характера и социального окружения, традиций, начиная с семьи – это могут быть ранние детские паттерны, семейные паттерны, когда значимые события в семье отмечали с алкоголем. И это становится такой паттернообразующей системой. А паттерны воспроизводятся неосознаваемо, на автомате. Человек по-другому праздника не представляет", – говорит Николай Мутяк.

Самое важное, по его словам, вовремя осознать проблему и обратиться за профессиональной помощью.

Нарколог высшей категории Раушан Баймурунова говорит, что в последние годы в Казахстане алкогольная зависимость чаще стала появляться у женщин и подростков.

"В основном женщины начинают употреблять в одиночку после какого-то эмоционального переживания. В организме происходит быстрое привыкание. У меня была пациентка, она прошла курс алкогольной детоксикации и мы начали курс психологической реабилитации. Было непросто, но она излечилась, через год я сняла её с учета, у неё наступила длительная ремиссия", – говорит врач.

У молодёжи путь к алкоголизму часто начинается с употребления безалкогольного пива, затем идут алкогольные коктейли, далее крепкий алкоголь. При этом алкогольная зависимость у детей и подростков во многих случаях приводит их к инвалидизации.

"Алкоголизм несёт демографическую угрозу. Он вызывает высокий уровень смертности мужчин трудоспособного возраста. У родителей, которые страдают алкоголизмом, очень мало шансов иметь здоровых детей", – отмечает врач.

Профилактика алкоголизма среди молодёжи – это важнейшая задача, а доступность слабоалкогольных напитков и маркетинг делают эту проблему ещё более актуальной, считает Раушан Баймурунова.

"Важно проводить регулярные информационные кампании с объяснением молодым людям вреда употребления алкоголя, даже с низким содержанием спирта. Многие ошибочно считают, что слабоалкогольные напитки безопасны, но даже они могут стать первым шагом к формированию зависимости и ухудшению здоровья", – уверена врач-нарколог.

Она привела данные исследования Всемирной организации здравоохранения, согласно которому Казахстан отнесён к странам с высоким уровнем употребления спиртного, где на одного человека приходится более двух литров чистого алкоголя.