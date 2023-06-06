Почему в Казахстане подорожали капуста, морковь, лук и картофель

Фото: BaigeNews.kz/Жалгасбек Токтамысов

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства, объяснил причину повышения цен на капусту, морковь, лук и картофель. От отметил, что новый урожай свежих овощей всегда стоит дороже, передаёт BaigeNews.kz.

"В июне заканчиваются запасы прошлого года и приходит свежая продукция. И ранние спелые овощи получаются чуть дороже. Овощи приходят с юга и с сопредельных государств. Мы пересматриваем планы по увеличению количества овощехранилищ. В прошлом году мы перевыполнили план на 2021-2022 годы на 110 процентов. В этом году мы пересматриваем планы в сторону увеличения. Мы будем строить овощехранилища объемом свыше 100 тысяч тонн", - сказал министр.

Он отметил, что сейчас вносятся изменения в правила субсидирования . Если раньше субсидировалось 25 процентов строительства овощехранилищ, то сейчас эту цифру доводят до 40, что позволит снизить цены.