Почему в Казахстане не растут зарплаты и усилилась закредитованность

Пока цены на товары и услуги медленно, но верно продолжают расти, зарплата работников в Казахстане стабильна. Корреспондент BaigeNews.kz на Конгрессе финансистов Казахстана узнавал, наступит ли время, когда рост зарплат будет идти хотя бы в одном темпе с меняющимися ценниками на прилавках магазинов.

Согласно отчёту аналитического журнала Ceoworld, на начало 2024 года Казахстан занимает 80-е место среди 196 стран мира по уровню средней валовой зарплаты в пересчёте на доллары. По данным издания, размер месячного довольствия для сотрудников до вычета налогов и других социальных отчислений в Казахстане составил 673 доллара. Соседями Казахстана по уровню зарплат оказались Кирибати (658 долларов) и Панама (717 долларов). Среди стран бывшего СССР Казахстан уступил только России (2200 долларов), Эстонии (1772 долларов ), Литве (1628 долларов) и Латвии (1303 долларов).

О невысоких доходах большинства казахстанцев говорят и официальные данные. По оценке Бюро нацстатистики, в Казахстане официальная средняя зарплата составляла во II квартале 2024 года 278 296 тенге. А по итогам переписи населения за 2021 год выяснилось, что почти 70% жителей Казахстана зарабатывают не больше 150 тысяч тенге в месяц (к слову, в ІІІ квартале 2021 года среднемесячная номинальная зарплата, по данным БНС, была 243 667 тенге).

Тем временем, экономика Казахстана по итогам девяти месяцев т.г. выросла на 4%, за 2023 год был зафиксирован рост на 5,1% (рекордный рост за последние 10 лет). Наблюдается хорошая тенденция на снижение инфляции – по данным Нацбанка, она уменьшилась в 2,5 раза с пиковых значений в феврале 2023 года до 8,5% по итогам октября т.г..

"Уровень безработицы в Казахстане остаётся низким – 4,6%, растут заработные платы, индекс реальной заработной платы составил 102,7 в реальном выражении, среднее значение месячной зарплаты также увеличилось на 11,3", – заявил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Уровень налоговых поступлений довольно высокий, только за первое полугодие госбюджет получил почти девять трлн тенге в качестве налогов. То есть на основании этих цифр можно сделать вывод, что бизнес в стране работает, рабочие места предоставляются, но вот на доходах большинства населения это не отражается. Экс-председатель Национального банка РК Ораз Жандосов констатирует, что корни сложившейся нынче ситуации уходят ещё в 90-е.

"Мы имеем крайне неравное распределение доходов и богатства в стране. К тому же, большая часть верхнего сектора по уровню доходов сберегают финансовые активы не у нас в стране, отчего они становятся не очень регулируемыми. Отсутствие макроэкономической стабильности, низкопредсказуемая инфляция, недостаточное понимание, что такое курс тенге и что можно ждать от него, мешает стабильности финансового сектора", – сказал Ораз Жандосов.

По его оценкам, для ощутимого роста доходов казахстанцев нужно повышение ВВП в два раза, а это задача амбициозная.

Тем временем, невысокие доходы населения становятся дополнительным фактором для закредитованности населения. По официальным данным, значительно растёт потребительское кредитование при отстающем росте корпоративного кредитования. Пытаясь закрыть кредиты, некоторые казахстанцы попадаются на удочку мошенников, которые предлагают лёгкий заработок, но в итоге уводят у своих жертв небольшие накопления "на чёрный день". Чтобы распутать клубок этих проблем, глава государства подчёркивал необходимость глубоких реформ в реальном секторе, о чём было очень предметно сказано в указе о либерализации экономики.

Ораз Жандосов считает, что сейчас настало время серьёзно поработать госорганам в плане координация денежно-кредитной и фискальной политик.

Эксперты в один голос утверждают, что без системных мер со стороны государства зарплаты казахстанцев не вырастут. Тем более, что и в мире наблюдаются геополитическая напряжённость, глобальная экономическая нестабильность, высокая волатильность на рынках, изменения в торговых отношениях и перераспределение капиталов.

Причём среди необходимых мер – не прямые вливания в бизнес из государственного бюджета, а создание таких условий на уровне законодательства, чтобы банки второго уровня (БВУ), где аккумулированы немалые средства, охотно кредитовали бизнес. По статистике, совокупные активы БВУ составляют порядка 47% от ВВП, увеличившись почти до 13% с начала года. Растёт и прибыль банковского сектора, она составила за январь-сентябрь 1,9 трлн тенге, что более чем на 17% выше прошлого года. Если на момент представить, что хотя бы часть этих денег была бы дополнительно инвестирована в предприятия, то предприниматели наверняка бы расширили бизнес и могли бы себе позволить поднять зарплату работникам.

"Как ещё сделать доступными кредиты для бизнеса? Это, конечно, снижение инфляции – чем ниже она будет, тем доступнее кредиты. Эта доступность финансовых ресурсов наряду с либерализацией расширяет возможности граждан начать мелкий бизнес, что увеличивает возможности получить более высокие доходы гражданам, попутно происходит увеличение рабочих мест. Что касается крупных игроков, то, конечно, чем меньше ограничивающих факторов в развитии, тем больше возможностей для роста зарплатного фонда в том числе. Я думаю, любой работодатель, владелец компании заинтересован в том, чтобы привлекать наиболее талантливых, наиболее востребованных специалистов, а такого рода сотрудники, специалисты, естественно, не бывают дешёвыми", – сказал независимый директор ФРП "Даму" Аскар Елемесов.

Руководители крупнейших БВУ предлагают поработать над снижением инфляции, чтобы они могли выдавать кредиты под более низкие процентные ставки.

Национальный банк, в свою очередь, совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разрабатывает проект нового закона "О банках", в рамках которого планируется ввести важные нормы, касающиеся либерализации банковской сферы.

"В законе "О банках" будут сделаны шаги, чтобы регулирование было пропорционально и в результате этого экономика быстрее бы развивалась. Будет определённая либерализация, подходы рассматриваются, идеи не отвергаются, но ничего не предопределено. Будут меры по либерализации законодательства, чтобы создать основу для развития", – сказал заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

Он заверил, что Нацбанк продолжает работу по удерживанию инфляции в необходимом коридоре, но требуются дополнительные меры со стороны других госорганов по уменьшению фискального доминирования.

Сами банкиры также активно вносят предложения в новый законопроект с тем, чтобы он действительно отвечал требованиям времени и открывал новые возможности.

В Нацбанке отмечают, что конечная цель нового закона – развитие экономики рыночным способом полностью за счёт частных инвестиций, в то время как государство будет выполнять координирующую роль в этом процессе.