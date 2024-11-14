Почему в Казахстане не работает раздельный сбор мусора

Проблема бытового мусора становится всё более актуальной, особенно в Казахстане, где на данный момент не работает раздельный сбор отходов. Безразборное выбрасывание мусора и отсутствие этики обращения с отходами создают серьёзные экологические риски. Экоактивисты бьют тревогу по этому поводу и предлагают свои меры по решению данной проблемы. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Если раньше экологов и учёных в большей степени волновали проблемы загрязнения атмосферного воздуха, глобального потепления, то сейчас ракурс внимания сместился на проблему бытового мусора. В Казахстане практически не налажен раздельный сбор отходов, люди безразборно кидают всё в мусор, не разделяя отходы по категориям. Не налажена и переработка мусора. Очень много ТБО скапливается на полигонах, что загрязняет почву, подземные водные источники, воздух.

Этой проблемой обеспокоена экоактивист Асель Куспанова. Она считает, что проблема бытового мусора в Казахстане тесно связана с менталитетом и культурными привычками населения. Куспанова указывает на то, что недостаток уважения к окружающей среде и элементарной этики обращения с отходами приводит к значительному загрязнению природы. Это можно наблюдать не только в городе, но и на природе, где люди, отдыхая, зачастую оставляют после себя множество отходов.

Первым и важнейшим шагом в решении проблемы Куспанова назвала создание эффективной системы раздельного сбора отходов. Здесь экоактивист предлагает возобновить установку специализированных контейнеров. Это не просто желтые и зеленые контейнеры. Сортировка должна быть более глубокой, как в Германии и Японии, где на мусорной площадке каждого дома располагаются, как минимум, три контейнера – для пищевых отходов, для пластика, пакетов и упаковок и для бумаги с картоном. Там же предусмотрены отдельные общественные баки для стекла и опасных отходов. Контейнеры должны размещаться в доступных и удобных местах.

Также Асель Куспанова считает важным обеспечение чётких обозначений на контейнерах.

Вторым шагом экоактивист назвала образование и просвещение населения.

"Повсеместно нужно говорить людям о раздельном сборе мусора, то есть это должно быть кардинальное навязывание. Каждый человек должен задуматься и взять ответственность на себя. Если я создаю отходы, значит, я должен эти отходы каким-то образом уменьшить. Должно поменяться сознание людей", - сказала Куспанова.

Кроме того, в школах и учебных заведениях необходимо внедрить курсы по экологии и правильному обращению с отходами, а в обществе должны проводиться кампании, направленные на повышение осведомлённости населения о последствиях неправильного обращения с мусором.

Третий шаг – прописать раздельный сбор отходов на законодательном уровне.

"Необходимо вводить законы, регулирующие раздельный сбор мусора и налагающие штрафы за его несоблюдение. Создание стимулов для организаций, которые соблюдают правила обращения с отходами, например, налоговые льготы или гранты. Государственные инвестиции в современные технологии переработки отходов и создание перерабатывающих заводов. Это поможет не только снизить объём отходов, попадающих на полигоны, но и создавать рабочие места", - уверена экоактивист.

Проблема бытового мусора – это многогранный вопрос, который требует совместных усилий как правительства, так и граждан. Разработка инфраструктуры для раздельного сбора отходов, образовательные инициативы, поддержка со стороны государства и активное участие населения – все эти меры способны привести к значительным изменениям в подходе к обращению с отходами в Казахстане. Только совместными усилиями получится создать чистую и безопасную экологическую среду для будущих поколений.