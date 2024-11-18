Почему в Казахстане не работает практика раздельного сбора мусора

Популярная во многих странах практика раздельного сбора мусора, до сих пор не прижилась в Казахстане. Причины разные. Было время когда ссылались на то, что население не желает перестраиваться и раскладывать отходы по раздельным цветным контейнерам. Затем выяснилось, что в стране за годы независимости так и не удалось возвести ни одного крупного мусороперерабатывающего завода. Тем временем мусор на полигонах растёт в геометрической прогрессии, всё чаще напоминая о себе пожарами. О причинах отсутствия раздельного сбора мусора в Казахстане корреспондент BaigeNews.kz поговорила с известными казахстанскими экологами.

Нет стандартов в упаковке

Эколог Евгений Мухамеджанов считает, что прежде чем разбираться с разделением и переработкой отходов, нужно разобраться с упаковкой товаров и продуктов.

По его словам, в Казахстане достаточно слабые ГОСТы. В республике практически нестандартизировано нанесение штрих-хода на бутылки и банки, что очень сильно усложняет процесс их автоматизированного сбора. Также отсутствуют стандарты для упаковок продуктов питания. Производитель может использовать практически любой пластик. Он может быть не экологичным, не пищевым. Это в свою очередь усложняет сбор и переработку этого пластика.

По словам эколога, у государства до сих пор нет чёткой позиции на этот счёт.

"Все виды упаковок должны быть жёстко зарегламентированы, стандартизированы. И самое главное, вся упаковка, которая заходит в Казахстан, должна соответствовать этим стандартам, чтобы не ухудшать положение внутренних производителей. Наоборот, создать для них более комфортные условия. То есть мы можем поддерживать производителей, которые соответствуют этим стандартам, используют экологичную упаковку. Тогда ввозимому товару будет сложнее конкурировать", - говорит Мухамеджанов.

Переработка вторсырья

В Казахстане есть определённые виды отходов, которые можно собрать и легко перепродать. Это – макулатура, пластик, стекло, алюминий.

К примеру, завод Kagazy Recycling практически по всей стране собирает макулатуру и производит из неё бумагу.

Сдать пластиковые бутылки на переработку можно во многих городах Казахстана. Пункты приёма пластика обычно организовывают муниципальные власти, перерабатывающие компании или специализированные экологические организации.

Как правило, пункты приёма располагаются на контейнерных площадках для сбора отходов, во дворах жилых домов, торговых центрах, на складах и производствах.

Из собранных пластиковых бутылок у нас делают флекс - измельчённый пластик. Затем перепродают его в другие страны, где этот материал активно используется для утепления одежды, набивки спальных мешков, подушек и мягких игрушек. У нас в стране нет финального процесса переработки пластиковых бутылок. Нет в Казахстане и полного цикла производства алюминия. Алюминиевые сплавы в чушках реализуются в Иран, Россию, где уже из них производят посуду, тару для жидкостей, упаковку для пищевых продуктов и другие потребительские товары.

Использованные батарейки в Казахстане платно нигде не принимают. Но их можно собрать и сдать на переработку. При этом нужно будет заплатить, чтобы их приняли.

Переработка должна быть на местах

Евгений Мухамеджанов говорит, что полный цикл переработки всех этих видов отходов можно без труда наладить и в Казахстане. Нужна лишь определённая поддержка со стороны государства.

На сегодня же казахстанцам выгоднее и удобнее сдавать сырьё на переработку в другие страны, где предлагают более высокую цену.

"Например, в Сеуле очень жёстко регламентируется, чтобы отходы перерабатывались на месте. Это вопрос и логистики, и загрязнения окружающей среды, и создания рабочих мест. Государство должно быть заинтересовано, чтобы отходы перерабатывались там, где их собрали. Оно должно продумывать, каким образом простимулировать, профинансировать или поддержать переработчиков. Например, можно полностью освободить их от налогов, особенно в малых городах. В крупных городах, может, и не надо поддерживать всех подряд. А вот в малых городах поддержка необходима", - сказал Мухамеджанов.

Между тем, в Казахстане сфера сбора и переработки отходов никак не стимулируется. Как отмечает эколог, вся прибыль предприятий уходит на уплату налогов и КПН.

Во многих цивилизованных странах бесплатно выдают землю под пункты приёмы и переработки мусора, эко-магазины. А в Евросоюзе в магазинах первые полки отдаются под эко-товары местного производства. В Казахстане эта практика не применяется.

Исполнение хромает

Советник председателя партии "Байтак" по экологическим вопросам и зелёной экономике Азамат Аяйбергенов уверен, что Казахстан уже давно нуждается в государственной программе по обращению с твёрдо-бытовыми отходами.

"Сейчас, когда говорим про раздельный сбор, мы не можем владеть полной информацией. Сегодня говорят, 4-4,5 миллиона тонн твёрдо-бытовых отходов. В комитете статистики другая цифра. Мы не знаем, сколько у нас на сегодняшний день образуется отходов: политехфталата, полиэтилена, стеклобоя, макулатуры, пищевых отходов", - сказал он.

Азамат Аяйбергенов уверяет, что местные исполнительные органы не справляются с возложенной на них обязанностью по раздельному сбору и переработке отходов, организации полигонов твердо-бытовых отходов.

Есть инвесторы, которые готовы перерабатывать пищевые отходы, но очень много препятствий на их пути.

"К примеру, в Атырау предприятие хочет перерабатывать политехфталат и бутылки. Им нужны инвестиции, но акимат им не выдаёт земельный участок. Он не заинтересован, чтобы у него развивалась переработка. Подчеркну, что это единственное предприятие в Атырауской области, которое занимается переработкой пэт-бутылок. Как им планировать дальнейшие инвестиции, если они не могут взять в аренду помещение. Купить новое они пока не могут, оно дорого стоит", - сказал Азамат Аяйбергенов.

Он также отметил, что в Казахстане необоснованно высокие тарифы на вывоз мусора.

"В некоторых регионах у нас большие тарифы. В Астане – 390 тенге, в Кокшетау – свыше 500 тенге, в Алматы – более 700 тенге. Но инфраструктуры соответствующей нет. Нужно провести аудит средств, которые платит население. Население должно знать, куда уходят средства. А сегодня аудит мусоровывозящих организаций никто не проводит", - сказал эколог.

В Казахстане уже не раз в разных регионах предпринимались попытки создания системы раздельного сбора и переработки мусора. Казалось, население вот-вот привыкает, но всякий раз появляются новые причины: недостаточная инфраструктура, неустойчивая нормативно-правовая база и отсутствие поддержки местных властей. Оба спикера уверены, что только при комплексном подходе можно добиться успеха в этом вопросе.