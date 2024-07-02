Почему в Экибастузе ввели режим ЧС техногенного характера

О причинах введения режима ЧС в Экибастузе рассказали власти города, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в акимате, в июне этого года Экибастузская ТЭЦ передана в доверительное управление ТОО "Energy Solutions Center", специально созданной дочерней компании АО "Самрук-Энерго".

"По обращению АО "Самрук-Энерго" в акимат города Экибастуза, в рамках действующего законодательства, было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера для своевременной сдачи ремонтируемых объектов к предстоящему отопительному сезону, а также обеспечения бесперебойным горячим водоснабжением в круглогодичном режиме. Таким образом в текущем году за счет средств "Energy Solutions Center" (дочерней компании АО "Самрук-Энерго") запланирован капитальный ремонт котлоагрегатов №5 и №12, расширенный текущий ремонт котлоагрегата №9, текущий ремонт оставшихся котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, а также здания и сооружений ТЭЦ", - говорится в сообщении.

С учетом ремонтной кампании, проведенной в прошлое межсезонье, и с учетом анализа проведенного АО "Самрук-Энерго" на Экибастузской ТЭЦ в 2024 году требуется провести капитальный ремонт котлоагрегата № 5, и текущий расширенный ремонт №9 за счет средств АО "Самрук-Энерго".

Кроме того, в прошлое межсезонье на котле №12 был проведен капитальный ремонт на 80% основного и вспомогательного оборудования. С учетом выявленных технологических нарушений, в текущем году требуется провести дополнительные работы по обновлению оборудования на оставшихся 20% котлоагрегата №12.

Ранее сообщалось, аким Экибастуза Аян Бейсекин объявил в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Напомним, 28 июня 2024 года в 5:24 часов произошло технологическое нарушения в ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", в результате были остановлены энергоблоки №2,3,4,7.