Житель Астаны пожаловался в соцсетях на штраф за неоплаченную парковку, несмотря на ранее объявленное расторжение договора с ТОО "Парковочное пространство Астаны". В комментариях к его посту разгорелась дискуссия, а полиция столицы дала официальное разъяснение, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда в Астане наконец закончится эта история с платными парковками? Был суд, договор признали незаконным, а штрафы продолжают приходить! Почему мы должны платить частному ТОО?" — написал возмущенный водитель.

На жалобу отреагировали в Департаменте полиции, пояснив, что фиксация нарушений осуществляется сертифицированными приборами фото- и видеофиксации "Дозор-М", работающими в автоматическом режиме.

"Привлечение собственников транспортных средств к административной ответственности осуществляется на законных основаниях в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК. Вопрос возврата уплаченных штрафов касается только случаев излишне или ошибочно внесенных платежей", — говорится в официальном ответе полиции.

Также в полиции уточнили, что процесс расторжения договора между акиматом Астаны и ТОО "Парковочное пространство Астаны" еще не завершен. Пока он действует, штрафы за неоплату парковки продолжат выписывать.

Ответ полиции вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые пользователи поддержали автомобилистов, считая, что штрафы незаконны.

"Суд признал договор незаконным, но штрафы не отменили. Где логика?";

"Почему мы должны платить в частный карман?";

"Пусть сначала дороги отремонтируют, а потом штрафуют!".

Другие, напротив, считают, что пока система действует, водители обязаны соблюдать правила.

"Незнание закона не освобождает от ответственности";

"Если договор еще не расторгнут, значит штрафы законны";

"Оплачивайте парковку, и проблем не будет".

Тем временем астанчане продолжают ждать окончательного решения вопроса, который остается одной из самых обсуждаемых тем среди автомобилистов города.

В феврале мы писали о том, что акимат Астаны обязали расторгнуть договор с оператором платных парковок.

В начале марта стало известно, что платные столичные парковки переходят в госсобственность.