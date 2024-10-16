Почему в Астане прекратили раздельный сбор мусора объяснили в акимате

Заместитель начальника Управления экологии акимата Астаны Самат Абдуллин подтвердил, что в столице не ведётся раздельный сбор и вывоз мусора, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, проблема в отсутствии мусороперерабатывающего завода, денег на который пока у акимата нет.

"Много людей с проектами приходят и в акимат, и к нам в управление. У нас на сегодня нет никаких возможностей брать заём под 3% (по проекту "Жасыл даму" - Прим. авт.). Сейчас китайцев рассматриваем, это инвестиционный проект. Они строят за свои деньги", - отметил Абдуллин.

Он добавил, что в столице проблемы не только с раздельным сбором мусора, но и в целом с вывозом отходов.

"Весной вообще было нелегко. Честно скажу, даже наши сотрудники по районам выезжали и занимались в ночное время выгрузкой мусора. Когда ШОС шел, лично я сам ездил по районам и проверял контейнеры. Тогда у нас не были определены подрядчики по вывозу мусора", - рассказал представитель акимата.

Однако ситуация идёт на улучшение. Компания Clean City NC, занимавшаяся сбором мусора, практически полностью ушла с рынка Астаны. Район Нура обслуживает компания "Жасыл-Жер". Она приобрела новые машины, а акимат планирует установить новые контейнеры.

В район Сарыарка вместо Clean City зашёл новый подрядчик. Clean City остался работать только в Алматинском районе. Однако и там компания не справляется со своими обязанностями.