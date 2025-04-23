В Усть-Каменогорске стремительно растёт количество несанкционированных свалок. Только за последние недели специалисты зафиксировали более 50 таких объектов, в том числе в жилых районах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty TV.

По данным экологов, мусор скапливается не только на пустующих участках, но и вдоль обжитых улиц. Переполненные контейнеры, невывезенные строительные отходы и отсутствие соответствующих условий на действующем полигоне усугубляют ситуацию. Коммунальные службы отказываются вывозить часть мусора, ссылаясь на отсутствие таких расходов в тарифах.

"Полигон строительных отходов на сегодня не имеет разрешения на продление своей деятельности. Акимат принимает меры для ликвидации последствий, но проблема сохраняется", — сообщила руководитель бюро экологической защиты "Өскемен тынысы" Елена Березинская-Абилова.

Свалки выявляются с помощью дронов, спутниковых снимков и рейдов. С начала апреля с улиц города уже вывезено около 1 100 кубометров мусора, однако проблема перегруженного полигона остаётся нерешённой. Объект должен был быть закрыт ещё пять лет назад, но участок под новый полигон до сих пор не определён.

По словам пресс-секретаря акимата Замиры Мурсалимовой, в регионе рассматривается семь потенциальных участков для размещения нового объекта. При выборе локации учитываются экологические и инфраструктурные требования: исключается близость к жилым зонам, водоёмам и аэропортам, а также необходимость размещения рядом мусоросортировочного предприятия.

Между тем, переработкой отходов в Восточно-Казахстанской области занимаются в основном инициативные группы.

Согласно данным Министерства экологии, в Казахстане насчитывается около 3 000 полигонов твёрдых бытовых отходов. Только 20% из них соответствуют санитарным требованиям, а перерабатывается менее трети всего мусора.