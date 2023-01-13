Почему уникальный музей энергии будущего в Астане работает только три дня в неделю

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Жители Астаны недовольны графиком работы музея "Нур Алем". Уникальный объект открыт для гостей только три раза в неделю, поэтому не все желающие могут посетить одну главных достопримечательностей столицы.

О работе музея, его бюджете и доходах читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Почему музей работает только три раза в неделю

Музей "Нур Алем" открыли в 2017 году, когда в Казахстане проходила международная выставка EXPO - "Энергия будущего". Он стал первым подобным объектом в республике.

В музее восемь этажей: "Будущая Астана", "Энергия космоса", "Энергия Солнца", "Энергия ветра", "Энергия биомасс", "Кинетическая энергия", "Энергия воды" и "Национальный павильон". На каждом представлены инсталляции, посвящённые современным технологиям.

Спустя пять лет после проведения выставки музей работает три раза в неделю: с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 20:00.

Горожане и гости столицы недоумевают, почему расписание составлено таким образом.

В АО "Национальная компания QazExpoCongress" пояснили, с чем это связано.

"Основной контент музея обеспечивается за счёт функционирования проекторов, моторесурс которых подходит к завершению согласно техническому регламенту оборудования. В целях недопущения приостановки работы музея принято решение о переводе режима работы на меньшее количество дней. Акционерным обществом на следующий год запланированы ремонтно-восстановительные работы контентного оборудования музея, по завершению которых график работы будет восстановлен в прежнем режиме. На постоянной основе проводится работа по информированию посетителей музея о новом графике работы. Информация размещена на официальном сайте, в аккаунтах общества в социальных сетях, а также в поисковых системах и навигаторах и в билетной кассе", - сообщили в компании в ответ на официальный запрос редакции.

АО "Национальная компания QazExpoCongress" создана в 2013 году для проведения международной специализированной выставки EXPO-2017 в столице. После её завершения роль компании заключается в развитии инфраструктуры EXPO.

Тишина среди инсталляций

После жалоб горожан корреспондент BaigeNews.kz побывала в музее “Нур Алем” .

Для того, чтобы его посетить, нужно купить билет на кассе, которая находится возле здания, или заказать на сайте qazexpocongress.kz.

Музей в 2023 году начал свою работу 13 января, в пятницу. В этот день в нём было немноголюдно, лишь к обеду стали появляться школьники с родителями. Среди посетителей были также иностранцы.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Обстановка в музее сейчас заметно контрастирует с тем, что было здесь шесть лет назад. В год открытия выставки EXPO в музее было не протолкнуться. Сейчас же, в пятницу утром, в первый рабочий день в году залы почти пустые. На первом этаже людей больше из-за сотрудников, на восьмом – практически никого.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В этом есть свои плюсы: можно не спеша и в тишине ознакомиться с инсталляциями, никто не будет вас толкать или попросить отодвинуться, потому что вы мешаете сделать фото. Так, примерно, было в 2017 году, когда в музее была очередь на посещение.

Но по выходным, по словам сотрудников “Нур Алема”, здесь много людей.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Финансирование музея

Каков бюджет музея и сколько составляет его прибыль?

Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов АО "Национальная компания QazExpoCongress” деньги выделяли из республиканского бюджета на 2021-2022 годы. Об этом сообщили в Минфине в ответ на официальный запрос редакции.

“Для получения более детальной информации по данному вопросу необходимо обратиться в министерство торговли и интеграции как к администратору бюджетных программ и уполномоченному органу, осуществляющему руководство в формировании государственной политики в сферах развития и регулирования внутренней торговли и внешнеторговой деятельности. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 31 Бюджетного кодекса РК ответственным за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ является администратор бюджетных программ”.

В Минторговли информацию о бюджете и доходах музея не предоставили. В ведомстве лишь отметили, что им выделяют бюджетные средства на обеспечение функционирования всех объектов АО "НК QazExpoCongress" в послевыставочный период.