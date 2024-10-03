Почему уголь и газ не смогут полностью обеспечить Казахстан энергией рассказал депутат

Почему Казахстан больше не может покрывать энергетические потребности за счет газа и угля, редакции BaigeNews.kz рассказал депутат Мажилиса Парламента Бактыкожа Измухамбетов.

Дефицит энергии уже ощущается в южных регионах страны, говорит депутат. Расход ее растет из года в год потому, что практически все отрасли экономики связаны с электроэнергетикой. И сегодня для Казахстана не остается других альтернатив, кроме как построить АЭС, считает Бактыкожа Измухамбетов. Хоть последнее слово и будет стоять за населением страны.

"Есть люди, которые считают, что мы должны использовать как можно больше угля. Однако это невозможно, так как Казахстан является членом Парижской конвенции по уменьшению парниковых выбросов. В ближайшие годы мы должны уменьшить этот показатель на 15%. Другие говорят о строительстве большего количества газовых электростанций. Это тоже невозможно, хоть мы и имеем большие залежи газа, он попутно выходит при добыче нефти. В ближайшие годы, начиная с 2026 года, у нас ожидается дефицит газа. Поэтому мы должны предусмотреть строительство атомных электростанций", - объяснил положение дел Бактыкожа Измухамбетов.

При этом заметил депутат, мощности возобновляемых источников энергии будут наращивать. По расчетам, если в Казахстане построят АЭС, через 10-12 лет она будет покрывать порядка 9% электроэнергии. А возобновляемые источники к этому времени, не менее 37%.