Почему учителя молчат о буллинге и насилии в школах

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовского саммита педагогов рассказал, есть ли негласный антирейтинг учителей, куда педагоги попадают за то, что с их учениками произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты задали этот вопрос, мотивировав тем, что иначе никак нельзя объяснить, почему педагоги скрывают факты буллинга и насилия.

"Рейтинга или антирейтинга, чтобы скрывали факты буллинга, или ещё какие-то факты не существует. Наоборот, каждый педагог, каждый руководитель организации образования не только должен выявлять, но и принять меры по расписанному алгоритму", - заверил Гани Бейсембаев.

Скрываются, по его словам, единичные случаи.