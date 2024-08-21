Почему учителя молчат о буллинге и насилии в школах
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
110Фото: pixabay
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовского саммита педагогов рассказал, есть ли негласный антирейтинг учителей, куда педагоги попадают за то, что с их учениками произошло ЧП, передаёт BaigeNews.kz.
Журналисты задали этот вопрос, мотивировав тем, что иначе никак нельзя объяснить, почему педагоги скрывают факты буллинга и насилия.
"Рейтинга или антирейтинга, чтобы скрывали факты буллинга, или ещё какие-то факты не существует. Наоборот, каждый педагог, каждый руководитель организации образования не только должен выявлять, но и принять меры по расписанному алгоритму", - заверил Гани Бейсембаев.
Скрываются, по его словам, единичные случаи.
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