Почему тысячи казахстанцев получили отказ по ипотечной программе "Наурыз"

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, почему отклонили некоторые заявки от казахстанцев по программе "Наурыз", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ляззат ибрагимова сообщила, что на сегодня для участия в новой жилищной программе успешно приняты 9 тысяч заявок.

"Среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. Самый младший заявитель программы "Наурыз" – 18-летний житель Туркестанской области. В топ-пять городов и регионов, выбранных для покупки жилья наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом вошли Актюбинская и Алматинская области. Заявки по программе "Наурыз" принимаются в рабочие дни с 9:00 до 21:00 часа на платформе "Баспана маркет" (otbasybank.kz). В среднем данный сайт может обрабатывать порядка 400 заявок в час", - сказала она.

Всего, по данным на 10 мая, по ее словам, казахстанцами было подано 17 432 заявки. Из них успешно приняты 8 945 заявок, половина из них поступила от представителей социально – уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье. В их числе многодетные семьи, дети-сироты и люди, чье жилье было признанно аварийным.