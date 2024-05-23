Почему туристы часто теряются на простых маршрутах Кок-Жайлау рассказал эксперт

Лето – идеальное время года для горного туризма. Однако горы, несмотря на красоту и величие, таят в себе множество опасностей. Специалисты говорят, что, как правило, чрезвычайные ситуации происходят на самых простых и казалось бы знакомых маршрутах. Подробнее о безопасности и правилах поведения в горах в материале BaigeNews.kz.

Алматинские горы изобилуют различными видами маршрутов для туристов. Есть однодневные и многодневные, пешие и велосипедные, хайкинг и рафтинг, альпинизм.

По словам вице-президента Национальной Ассоциации горных гидов Виктора Наврезова, опасности есть везде, а нестандартные, критические ситуации в горах могут возникнуть даже на самых простейших маршрутах. На это есть ряд объективных и субъективных причин.

"На самом простом маршруте, например, на Кокжайлау тоже гибли люди, тоже ДЧС проводил спасательные работы. То есть практически любой маршрут несёт в себе объективные и субъективные опасности. К первым относится погода, время года. Субъективные опасности – это когда люди уходят в горы одни. То есть человек увидел в 2ГИСе маршрут и пошёл по нему. Ещё хуже – кого-то повёл по этому маршруту. Поэтому погибают и теряются туристы практически на всех наших маршрутах рядом с Алматы, - сказал Виктор Наврезов.

Горный гид отмечает, что ежедневно сталкивается с пренебрежением гражданами самых простых правил поведения в горах.

"Каждый год на протяжении последних пяти лет минимум 1-2 человека гибнет в горах. Гибнут новички, одиночки, люди, незнающие маршрут. При этом практически не бывает несчастных случаев, связанных с какими-то природными катаклизмами", - отмечает Наврезов.

По его словам, поднимаясь в горы, многие не учитывают переменчивый характер погоды в горах и могут надеть лёгкую одежду или городскую обувь.

Ещё одна ошибка – поход в горы в одиночку. При этом никого не предупреждают и идут по маршруту, который не знают.

"В первую очередь мы всем туристам говорим, что ни в коем случае нельзя ходить в горы одному. Второе – нужно обязательно сообщить кому-то, что пошёл в горы и должен вернуться, например, в шесть часов вечера. Тот, которому он это сообщает, должен контролировать вернулся ли тот в шесть часов. Он не должен сам идти его искать. Необходимо звонить в службу спасения и сообщить, куда ушёл этот человек, по какому маршруту", - рассказывает Наврезов.

Горный специалист рекомендует присоединяться к группам, но это должны быть не спонтанные группы.

"У нас существует очень много групп, где собрались незнакомые люди. Неясно, кто их ведет, кто их руководитель, кто является гидом этой группы. Это тоже очень важный вопрос. У нас сейчас достаточно много квалифицированных компаний и гидов, которые могут такую деятельность осуществлять. Лучше присоединяться к организованным компаниям с сертифицированными гидами", - отметил Наврезов.

Также горный гид рассказывает, что часто люди путают горы с тренажёрным залом или городским парком.

"Человек должен понимать, что он пошёл не на прогулку. Сейчас популярны абонементы, по которым можно ходить в разные спортзалы, бассейны, на йогу. В этот абонемент иногда включают походы в горы. Люди приходят на точку сбора так, как будто в спортивный зал - в кроссовках, шортах. Люди недостаточно просвещены в том, что горы – это не спортзал и не городской парк. Вместе с тем у человека не должно быть страха перед походом в горы. Он должен понимать, что, когда он выходит в горы, он попадает в стихию, которая сама по себе опасна", - заявил Виктор Наврезов.

Настоятельнее всего эксперт рекомендует в первый поход в горы отправляться только с профессионалами и специалистами.

"На начальном этапе человеку самое главное – получить рекомендации не теоретические из интернета, а практические во время самого лёгкого и простого похода. Сейчас есть с десяток компаний, которые на ежедневной основе проводят походы. 50% необходимой информации туристы получают из таких походов", - заключил горный гид.

Рекомендации от спасателей

Главный спасатель Республиканского оперативного спасательного отряда Биржан Байкулов советует придерживаться обычных маршрутов и не уходить в горы по незнакомым тропам.

Немаловажным является планирование маршрута. Он должен быть составлен так, чтобы можно было вернуться до наступления темноты.

"Часто туристы выходят в горы не с утра, как мы рекомендуем, а после обеда и даже к вечеру. Естественно, ночью они остаются в горах. В это время у них разряжается телефон. Часто они одеты легко. Они теряются и звонят на 112. Не могут объяснить, где они", - рассказывает Биржан Байкулов.

Он добавил, что выходить в маршрут нужно всегда с заряженными телефонами и с пауэрбэнками.

Кроме того, нужно помнить, что погода в горах всегда переменная. Поэтому обязательно нужно брать с собой сменную одежду, не промокающую куртку с капюшоном, тёплые вещи. В сумке обязательно должны быть вода, спички и нож.

"Весной и летом учитывайте возможность нападения клещей и риска солнечных ударов. Надевайте одежду с длинными рукавами и не забывайте про головной убор", - напоминает главный спасатель.

Если всё-таки потерялись, нужно незамедлительно позвонить на 112 и отправить спасателям координаты своего местонахождения. Если же телефон туриста разряжен, спасатели начнут поиски со сбора информации о нём, откуда он вышел, в какую сторону двинулся.

По словам Биржана Байкулова, в месяц бывает порядка 3-4 таких обращений. Люди теряются даже на самом простейшем маршруте Кокжайлау.

Горный туризм особенно популярен среди иностранцев. Несмотря на их превалирующее число, они намного дисциплинированнее наших соотечественников, говорит Байкулов. Так как ходят в основном туристическими маршрутами и группами.

На практике у спасателя были поиски маленького мальчика в горах. Несколько лет назад в Каскелене потерялся трехлетний мальчик, который приехал в гости к родственникам и самостоятельно ушёл из дома. Поисковые собаки нашли малыша спустя двое суток. Он сидел в пещере.

Руководитель Школы альпинизма города Алматы Ада Молгачева считает, что самая главная мера безопасности в горном туризме совершается ещё в городе.

"Любой, кто собирается в горы, неважно, альпинист он или турист, должен готовиться к походу в горы. Горы требуют подготовки. Чем тщательнее и лучше произведена подготовка, тем безопаснее ваши походы и пребывание в горах. Горы прекрасны. Но это опасная среда. В горах вас ждут красивые пейзажи, чистый воздух и прочие опасности, которые свойственны им", - сказала она.

Ада Молгачева рекомендует заблаговременно в городе подготовить одежду, обувь, содержимое рюкзака.

"Вы не должны быть больны, вы должны быть готовы преодолевать большие расстояния. Вы должны изучить маршрут, узнать прогноз погоды, обязательно продумать пути отступления. Оставить какие-то данные, куда вы идете. В походе не стоит уходить с маршрута", - сказала альпинист.

Кто отвечает за горных туристов?

На небольшой высоте работают спасатели Службы спасения города Алматы. Они дежурят круглосуточно и оперативно оказывают помощь на несложных маршрутах.

Поиском пропавших в горах занимаются специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда. Всего в отряде 95 человек. Все они являются универсалами и участвуют в разных спасательных операциях, в том числе и в горной местности. В 2023 году спасатели РОСО 85 раз выезжали на поиски людей в горах Алматы. Им удалось спасти 180 человек, из них 18 детей. Первая медицинская помощь была оказана 19 людям. За 2024 год у спасателей РОСО было 30 выездов, спасено 54 человека, из них 6 детей.

К поиску на наиболее сложных маршрутах подключают альпинистов Федерации альпинизма города Алматы. От федерации в поисково-спасательных работах участвуют около 30 человек. Именно такое количество спасателей необходимо, чтобы пострадавшего например с переломом ноги можно было быстро доставить до кареты скорой помощи.