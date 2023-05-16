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zakon.kz Сегодня, 11:09
288
Сегодня, 11:09
288
Фото: zakon.kz

Почему тенге укрепился по отношению к доллару с начала года, объяснили в Нацбанке

С начала 2023 года по конец апреля курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 2% до 453,21 тенге за доллар США, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя Национального Банка Виталий Тутушкин. При этом он отметил, что регулятор не проводил валютные интервенции.

"Укрепление национальной валюты с начала года связано с несколькими факторами. Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов, как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам марта. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 126 миллиардов тенге", - сказал он в своём выступлении.

По его словам, поддержку тенге в январе-апреле оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,3 миллиарда долларов США и продажи валюты для обеспечения трансфертов из НФ в РБ в размере 2,1 миллиарда долл. США.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - отметил Тутушкин.

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Сегодня, 11:09
288
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