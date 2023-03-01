Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке

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По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,2% до 445,66 тенге за доллар США, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Национального банка. Там сообщили, что укрепление курса связано в том числе с фактором "налогового периода" и входом иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 103 до 130 миллионов долларов США. Общий объем торгов составил 2,6 миллиарда долларов США.

"В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий. Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 295 миллионов долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня", - отметили в НБ.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за февраль составили 590 миллионов долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 30 миллионов долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального Фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в феврале осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 226 миллионов долларов США или порядка 9% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в феврале Национальный Банк не проводил.

"В марте фактический объем продаж из Национального фонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. Предварительно, на основе текущих прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов, Национальным Банком планируется продажа валюты в размере от 750 до 850 миллионов долларов США, в зависимости от тенговых поступлений. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте ожидается в размере от 200 до 250 миллионов долларов США", - говорится в сообщении финансового регулятора.

В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.