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Почему судебные процессы закрывают для СМИ, спросили у Жакипа Асанова
Как бороться с закрытием судебных процессов от журналистов, рассказал экс-глава Верховного суда, а ныне сенатор Жакип Асанов, передаёт BaigeNews.kz.
Один из последних примеров ущемления прав работников СМИ - суд по делу Кайрата Боранбаева. Журналистам запретили вести аудио- и видеозапись процесса.
"Это прерогатива суда. Вы предлагаете, чтобы новый председатель Верховного суда поднял трубку и сказал этому судье: "Давай отмени свое решение?" - сказал Асанов.
Он пояснил, как представители Верховного суда могут помочь журналистам в работе.
"Вы сравниваете Верховный суд с акиматом, министерством или другим органом. Там да. Судьи Верховного суда и районных судов по статусу одинаковые. Просто есть процессуальная зависимость. Судьи Верховного суда могут отменить, если такая отмена предусмотрена. Верховный суд в среднем в день принимает до 80 дел. Думаю, нужно поднять вопрос и предложить вытащить все дела, по которым судьи принимали решение не допускать (журналистов - Прим. автора) и сделать нормативное постановление. Вот в чём заключается роль Верховного суда, они могут создавать нормативные постановления по применению законов", - пояснил Жакип Асанов.
Ранее он ответил на вопрос о том, за что ему бывает стыдно.
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