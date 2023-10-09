Почему средств ОСМС не хватает на лечение казахстанцев, рассказал депутат

Сегодня на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК обсуждают работу Фонда медстрахования Казахстана. Депутат Асхат Аймагамбетов озвучил основные проблемы системы, которая показала свою неэффективность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Самая главная проблема – это финансовая несбалансированность системы ОСМС, отклонение плановых параметров от нынешнего формата. Хотелось бы отметить, что изначально планировалась одна модель с актуарно обоснованными ставками взносов, но фактически реализуется иная модель. Основные параметры кардинально изменены. Из-за этого не хватает средств здравоохранение, снизилась доступность услуг, снизились тарифы, появилась кредиторская задолженность медорганизаций", - сказал он.

Мажилисмен подробно остановился на отклонениях в работе фонда.

"Во-первых, ставки взносов на ОСМС. При сохранении ставки взносов простых граждан в размере двух процентов от ежемесячной заработной платы, ставка взносов государства на ОСМС уменьшена в три раза. В связи с этим решением в фонд на лечение граждан за счёт бюджета недопоступили сотни миллиардов тенге. В результате образовался дефицит средств", - отметил он.

Кроме того, по словам Аймагамбетова, во время борьбы с пандемией в пакет ОСМС были включены расходы на неотложную медицинскую помощь, медицинское обслуживание школьников, которые должны были оплачиваться через ГОБМП. В итоге почти 700 миллиардов тенге, поступивших в ОСМС, были потрачены на борьбу с пандемией.

"В-третьих, изменена методика планирования взносов ОСМС для льготных категорий: пенсионеры, дети и другие. Взнос должен перечисляться по средней заработной плате. Фактически же Минфин выплачивает это из расчёта медиальной заработной платы. Соответственно из-за этого противозаконного решения только в 2024 году в фонд не будет перечислено 275 миллионов тенге, которые могут быть использованы на лечение наших граждан", - заявил депутат.

Также мажилисмен подчеркнул, что министерство выполняло поручение президента о повышении зарплат медицинских работников зне из бюджета, а за счёт средств, собираемых в фонд.

"Можно сказать, что 100 миллиардов тенге, предназначенных на лечение казахстанцев в рамках ОСМС, были использованы на иные цели. В результате названных четырёх решений в ОСМС не поступил почти один триллион тенге. Кроме того, ещё один триллион тенге был использован на незапланированные расходы, которые должны были быть оплачены через ГОБМП. Получается около двух триллионов не было потрачено на лечение наших граждан", - констатировал он.

Депутат добавил, что всё это привело к увеличению расходов граждан, а фонд оказался финансово неустойчив.

"В результате растут карманные расходы граждан, которые только за последние два года выросли с 27,7% до 31,1%. Увеличивается кредиторская задолженность медицинских организаций, увеличивается время ожидания граждан на получение медицинской помощи, снижается качество медицинской помощи. В этой связи сегодня дескритирована сама идея ОСМС, а многие граждане даже требуют его отмены", - заявил Аймагамбетов.

Он озвучил предложения депутатов по принятию срочных мер для улучшения сложившейся ситуации.

"Обеспечить уплату взносов в ОСМС из бюджета по ставкам, установленном в законе из учёта средней зарплаты. То есть в 2024 году необходимо доплатить фонду еще 275 миллиардов тенге, сократить использование средств фонда на исполнение обязательств государства, выделив целевые бюджетные средства на повышение зарплат, пересмотреть размер ставки взносов государства", - сказал мажилисмен.

Депутат также напомнил, что необходимо запланировать средства на выполнение поручения главы государства о доведении к 2027 году расходов на медицинскую отрасль до пяти процентов от ВВП.