Почему соперники Токаева не получили большой поддержки, рассказал гость проекта "2022"

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В гостях у проекта BaigeNews.kz "2022" побывал политолог, эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков. Он высказал мнение о том, почему уровень электоральной поддержки соперников Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах оказался невысоким.

"Произошло то, что и прогнозировалось. С сильным отрывом победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Я думаю, граждане голосовали за стабильность и реформы - политические и социально-экономические. Если говорить об альтернативных кандидатах, как многие предполагали, уровень их электоральной поддержки оказался невысоким. Когда мы обсуждали на экспертных площадках, говорили о том, что по агитационной кампании сложно определить какого-то фаворита среди них. В принципе так и получилось", - сказал Токтушаков.

Немногие ожидали, что Жигули Дайрабаев наберёт 3,42 процента голосов, предположил спикер.

"С точки зрения статистики, социологии, разрыв между альтернативными кандидатами на самом деле невысокий. Как многие предполагали, графа "Против всех" заняла второе место. Каракат Абден, казалось бы, несмотря на ту критику, которую на неё обрушили, даже на теледебатах она говорила об этом, обогнала Салтанат Турсынбекову по количеству голосов. Опять-таки на самом деле разрыв там небольшой. Но в чём причина этого феномена? Всё-таки большинство казахстанцев, на мой взгляд, реально понимали, что какого-то сильного разрыва между предвыборными кампаниями кандидатов не существует. И, может быть, сыграл роль обратный эффект, когда Каракат Абден публиковала свои видео, ответную реакцию - это сыграло в плюс", - сказал эксперт.

Он отметил один важный момент - многие представители молодёжи добровольно идут в наблюдатели за выборами.

"Это один из показателей роста гражданского самосознания и политической культуры именно среди молодёжи", - сказал Арман Токтушаков.

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