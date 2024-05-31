Почему случился падёж скота и как минсельхоз нашёл виноватых

Первые новости с замёрзшим от голода скотом стали приходить уже с февраля. Сначала Акмолинская область, а за ней область Улытау, которую теперь даже называют "эпицентром джута" в этом году. Официальная причина: суровые климатические условия, которые довели скотину до голодной смерти. Большой покров снега, под которым обледенела степь – лишили лошадей привычных пастбищных угодий и выпаса на тебенёвках. Владельцы подворий даже не заготавливали корма на зиму, потому что не планировали экстренно возвращать ослабшие табуны с зимовок. И, уж тем более, не имели средств на экстренный закуп сена, соломы, фуража.

Теперь руководство минсельхоза ездит по степям и считает павшую скотину по головам. Сначала считали десятками, сейчас уже сотнями. Министр лично заверил, что про те "тысячи павших лошадей" – фермеры явно перегибают. Кстати, с них – фермеров, теперь и хотят "спросить" за допущенный падёж, а ещё - с акиматов на местах. И, "спросить" минсельхоз, как профильное ведомство, обещает жёстко. Но надо ли за голодный мор скотины "спрашивать" с самого минсельхоза? Подробнее - в новом выпуске программы "Асык".