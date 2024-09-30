  • 30 Сентября, 23:54
  • BAIGENEWS

Почему сервис на железной дороге обещают наладить только через 5 лет, а билеты подорожали уже сейчас

Сегодня, 22:21
АВТОР
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КТЖ Сегодня, 22:21
Сегодня, 22:21
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Фото: КТЖ

Этим выпуском "прокатим" министра транспорта. В смысле по железной дороге прокатим… Любопытно же всем, ездит глава профильного ведомства на поездах, знает, что на самом деле в его хозяйстве делается, или всё больше на самолётах передвигается. Тем более, что повод железобетонный имеется - сервис в пассажирских перевозках по-прежнему вызывает нарекания, а вот стоимость проезда подняли уже с октября.

Так почему же сотрудники министерства транспорта сознательно закрывают глаза на отвратительное состояние пассажирских поездов? 

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