Почему сервис на железной дороге обещают наладить только через 5 лет, а билеты подорожали уже сейчас

Этим выпуском "прокатим" министра транспорта. В смысле по железной дороге прокатим… Любопытно же всем, ездит глава профильного ведомства на поездах, знает, что на самом деле в его хозяйстве делается, или всё больше на самолётах передвигается. Тем более, что повод железобетонный имеется - сервис в пассажирских перевозках по-прежнему вызывает нарекания, а вот стоимость проезда подняли уже с октября.

Так почему же сотрудники министерства транспорта сознательно закрывают глаза на отвратительное состояние пассажирских поездов?