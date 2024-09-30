Почему сервис на железной дороге обещают наладить только через 5 лет, а билеты подорожали уже сейчас
Сегодня, 22:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:21Сегодня, 22:21
145Фото: КТЖ
Этим выпуском "прокатим" министра транспорта. В смысле по железной дороге прокатим… Любопытно же всем, ездит глава профильного ведомства на поездах, знает, что на самом деле в его хозяйстве делается, или всё больше на самолётах передвигается. Тем более, что повод железобетонный имеется - сервис в пассажирских перевозках по-прежнему вызывает нарекания, а вот стоимость проезда подняли уже с октября.
Так почему же сотрудники министерства транспорта сознательно закрывают глаза на отвратительное состояние пассажирских поездов?
Самое читаемое
- ИИ назвал точный счет матча Казахстан — Аргентина за полуфинал ЧМ-2024 по футзалу
- 13-летняя девочка родила после изнасилования в Туркестанской области
- В Канаде скончался казахстанский композитор Адиль Бестыбаев
- Стоявшая на рухнувшем в Астане балконе женщина чудом спаслась
- Лепс признался, что хочет детей от 18-летней невесты