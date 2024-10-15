Прокурор Алматинской области Берик Адамов объяснил, почему семью Шерзата не взяли под защиту до поджога дома, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Берик Адамов не отрицает, что адвокаты обращались за защитой семьи потерпевшего ещё до поджога.

"Да, действительно, этот вопрос обсуждался. И при встрече с ними они заявляли это ходатайство. Патрулирование по дому и по их семье было поставлено. Но после их заявления. Допустим, они обратились к следователю с заявлением, наручно передали это ходатайство, это было 7-8 вечера. Объект пожара сгорел через 5 часов, в час ночи", - рассказал прокурор.

Как выяснилось, охрана ставится не на объект, а на конкретного человека.

"О том, что этот дом находится там, ни орган следствия, никто не заявлял. Место происшествия убийства было там, где проживает его дедушка, где находится сам магазин. И именно там было патрулирование. Мы это подтверждаем. Тогда мы никакой угрозы предотвратить не могли, не знали", - сказал Адамов.

Он добавил, что сейчас рано говорить о причинах поджога дома.

"Назначены очень много экспертиз, привлечены специалисты, мы еще ждем. А на сегодняшний день уже то заявление, которое они оставили первично, рассмотрено, удовлетворено и вся семья взята под охрану. Факт поджога подтвержден. У нас есть предварительное заключение, что поджог дома был. Только теперь надо установить, какими лицами", - отметил прокурор.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.