Почему семье погибшего во время пожара в "Семей Орманы" лесника не назначили пособие

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства объяснила, почему семье лесника Максима Фоминых, который погиб в прошлом году на пожаре в природном резервате "Семей Орманы", до сих пор не назначили выплату пособий, передаёт BaigeNews.kz.

"Про лесника - материальную помощь мы уже оказали. Во-первых, это связано (не назначили пособие его родителям - Прим.ред.) с тем, что каждый, кто пострадал на пожаре, имеет заключение, что он именно пострадал на пожаре. Насколько мне дали информацию в министерстве экологии, есть вопросы по части, того пострадал ли от пожара. Сейчас уточним у Минэкологии. В случае доуточнения и представления соответствующих материалов, мы готовы представить соответствующие пособия", - сказала Тамара Дуйсенова.