Почему российское электричество обходится Казахстану в тридорога

По итогам 4 месяцев 2024-го Казахстан импортировал из РФ 1,05 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 6% больше, чем годом ранее, а заплатили за нее на 54% больше – около $62,1 млн. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ПКБ.

“Средняя стоимость 1 кВт•ч в январе-апреле 2024-го, таким образом, в долларах оказалась на 45% выше, чем была в те же месяцы 2023-го. Вопрос подорожания всплывает не впервые, но еще по итогам I кв. ситуация выглядела лучше, с разницей "всего" на 30%”, - говорится в сообщении.

Положение усугубили апрельские показатели – в среднем получилось в 2,3 раза дороже, чем годом ранее.