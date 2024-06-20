Почему российское электричество обходится Казахстану в тридорога
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По итогам 4 месяцев 2024-го Казахстан импортировал из РФ 1,05 млрд кВт•ч электроэнергии, что на 6% больше, чем годом ранее, а заплатили за нее на 54% больше – около $62,1 млн. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ПКБ.
“Средняя стоимость 1 кВт•ч в январе-апреле 2024-го, таким образом, в долларах оказалась на 45% выше, чем была в те же месяцы 2023-го. Вопрос подорожания всплывает не впервые, но еще по итогам I кв. ситуация выглядела лучше, с разницей "всего" на 30%”, - говорится в сообщении.
Положение усугубили апрельские показатели – в среднем получилось в 2,3 раза дороже, чем годом ранее.
“С лета 2023 года изменились сами условия торговли. РК теперь обязана планировать покупку на каждый час поставки в следующий день, а все, что сверх плана, стоит дороже.
И как раз с планированием у нас проблемы: промпотребители неверно расписывают графики нагрузок, не хвататет приборов учета. По российским расчетам, в I кв. сверх плана прошло 62% от всех закупок”, - отмечают в ПКБ.
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