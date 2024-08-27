Стало известно, почему АЭС решили строить в Алматинской области

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев разъяснил, почему принято решение строить атомную станцию именно в Алматинской области, учитывая сейсмическую активность региона, передаёт BaigeNews

"Принимались во внимание все факторы – сейсмика, в том числе. Но вот уникальность данной площадки - в районе озера Балхаш - обусловлена именно развитием экономики. То есть именно топография электрических сетей, высоковольтных, наличие центра нагрузки на юге Казахстана. Строительство в районе Балхаша позволит также стабилизировать работу дефицитного карагандинского энергоузла", - заявил министр на пресс-конференции в правительстве.

Он же рассказал, как будут нивелироваться риски сильного землетрясения.

"Что касается вашего вопроса по сейсмике - современные технологии уникальны в части применения систем физической и технической, ядерной и экологической безопасности. То есть при стадии проектирования, безусловно, будут произведены дополнительны геологические, технологические исследования в части выбора оптимального решения и сейсмика не являться именно для участка существенной проблемой за счет применения технологическаий инноваций", - заверил глава Минэнерго.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства предложил вынести на рассмотрение президента проект постановления об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.