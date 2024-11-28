Почему разрушается мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Реставрация мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестанской области продолжается. Аким региона Дархан Сатыбалды сообщил, что из республиканского бюджета на работы выделено около 300 миллионов тенге. Для проведения реставрации привлечены международные эксперты из России, Ирана и Азербайджана, передает BaigeNews.kz.

Зарубежные эксперты провели детальное обследование памятника и выявили ряд проблем, включая повышенную влажность и плесень в строительных кладках.

"По словам специалистов, основные причины разрушений связаны с изменениями климата и системой орошения газона, высаженного вокруг мавзолея в рамках озеленения Туркестана. Мы газон уже частично убрали, а прилегающая территория осушена, но проблема плесени в кладках сохраняется", - пояснил Сатыбалды.

Аким уточнил, что окончательное завершение реставрационных работ пока не определено. До января следующего года эксперты продолжат изучение проблемных участков. После этого они представят свои рекомендации и план дальнейших действий, точные сроки реставрации будут известны в следующем году.

Отметим, этот проект направлен на сохранение уникального архитектурного памятника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и важнейшей историко-культурной достопримечательностью Казахстана.

Ранее стало известно, что Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи перевели под государственную охрану.