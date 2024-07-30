Почему продолжается спасательная операция на объекте "Майкаинзолото"

Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков объяснил, почему продолжаются спасательные работы на "Майкаинзолото", если тела всех погибших уже обнаружили, передаёт BaigeNews.kz.

Сыздыков отметил, что сотрудники МЧС не участвуют в спасательных работах.

"Там наши спасатели только дежурят, а работают частные спасатели от "Майкаинзолото". Нужно будет смотреть все фрагменты именно в рамках досудебного расследования, очень важные детали - всё нужно будет вытаскивать", - заявил он.

Журналисты уточнили, значит ли это, что люди работают, чтобы вытащить так называемые вещественные доказательства.

"Я думаю, что да. Это тоже немаловажная вещь, потому что погибли люди, и мы должны разобраться во всех деталях. И это будет правильно и законно", - резюмировал он.

25 июля в Павлодарской области на поверхность подняли тело четвертого погибшего на объекте "Майкаинзолото".

Тело третьего спасателя обнаружили 19 июля. Позже его личность была установлена.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с 4 пассажирами - три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и водитель. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке.