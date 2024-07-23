Почему получивших ожоги работников ферросплавного завода везли в клинику на ГАЗели

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о смерти рабочего Карагандинского ферросплавного завода, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня один из пострадавших погиб у нас. Наши соболезнования семье погибшего. Все необходимые мероприятия со стороны медработников на месте были оказаны, как я уже сказала, и бригада была своевременно направлена, но объем ожогов фактически можно было назвать несовместимыми с жизнью. В целом объем поражения был очень большой", – сообщила Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве.

Она добавила, что состояние шести пострадавших остается крайне тяжелым.

"Сегодня у нас есть пострадавшие и достаточно серьезно пострадавшие. На тот момент до приезда бригады скорой помощи на подручном автотранспорте было решено доставить. Соответствующая медицинская помощь была оказана буквально, в течение короткого времени была организована бригада во главе с директором Республиканского центра института травматологии. На месте были оказаны все соответствующие услуги. По времени доезда (скорой - ред.) мы со своей стороны анализ проводим, дополнительно информацию предоставим", - пояснила министр.

По ее данным, если бы приехала машина скорой медицинской помощи - первая задача была бы оказать противошоковую помощь.