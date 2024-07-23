Почему получивших ожоги работников ферросплавного завода везли в клинику на ГАЗели
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова высказалась о смерти рабочего Карагандинского ферросплавного завода, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня один из пострадавших погиб у нас. Наши соболезнования семье погибшего. Все необходимые мероприятия со стороны медработников на месте были оказаны, как я уже сказала, и бригада была своевременно направлена, но объем ожогов фактически можно было назвать несовместимыми с жизнью. В целом объем поражения был очень большой", – сообщила Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве.
Она добавила, что состояние шести пострадавших остается крайне тяжелым.
"Сегодня у нас есть пострадавшие и достаточно серьезно пострадавшие. На тот момент до приезда бригады скорой помощи на подручном автотранспорте было решено доставить. Соответствующая медицинская помощь была оказана буквально, в течение короткого времени была организована бригада во главе с директором Республиканского центра института травматологии. На месте были оказаны все соответствующие услуги. По времени доезда (скорой - ред.) мы со своей стороны анализ проводим, дополнительно информацию предоставим", - пояснила министр.
По ее данным, если бы приехала машина скорой медицинской помощи - первая задача была бы оказать противошоковую помощь.
"Но, не дожидаясь врачебной скорой помощи, было решено вывезти в связи с оперативностью обстановки. Ситуация форс-мажорная, поэтому я думаю, что соответствующие меры в условиях медорганизации были приняты, поэтому это вынужденная мера была. Скорую вызывали. Единственное, я сейчас (не могу сказать. - Ред.) через сколько минут она должна была подъехать. Но наша задача в первую очередь была сконцентрировать все усилия на пациентах. Соответствующие меры были приняты, но состояние остается тяжелым у шести пациентов. Если будет необходимость, будет проведено (расследование о том, могла ли такая транспортировка привести к ухудшению состояния - Ред.), но на самом деле объемы ожогов, полученных в результате производственной травмы, очень обширные. Состояние пациентов критическое. Соответствующий анализ мы проведем", - заверила глава Минздрава.
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