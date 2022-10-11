Почему подорожал хлеб, объяснил глава Минсельхоза

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В кулуарах правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев пояснил, почему происходит повышение цен на хлеб, сообщает BaigeNews.kz.

"По хлебу ситуация следующая — на 4 октября на 11,9 процента хлеб подорожал. Все вы знаете, что у нас министерство сельского хозяйства и продовольственно-контрактная корпорация с января по сентябрь поставляла удешевлённое зерно, по 90 тысяч. С октября до конца года регионы сами с нового урожая берут цены", — пояснил министр.

Он заметил, что осенью цены на зерно снизились по сравнению с серединой года. Но в цене хлеба много составляющих.

"Хлеб может дорожать по ряду причин. Это комплектующие, электроэнергия, они дорожают. Дорожают коммунальные услуги — поэтому в целом рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены", — сказал Ербол Карашукеев.

Министр считает, что для большого всплеска цен нет оснований.