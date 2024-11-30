Почему песни казахстанских исполнителей исчезли из соцсетей
Казахстанская сторона ведёт переговоры с американской корпорацией Meta.
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Из соцсетей Instagram и Facebook пропала музыка казахстанских авторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В американской корпорации Meta (ей принадлежат в том числе Instagram и Facebook) заявили, что их представители не смогли достичь соглашения с Казахстанским авторским обществом, потому их песни были отключены.
На пресс-конференции представители общественного объединения уверяли, что истинная причина – стремление договориться о более справедливых выплатах казахстанским артистам.
"Отстаивание справедливой и соразмерной оплаты для казахстанских авторов и творцов является твёрдой позицией КазАК. Музыкальный вклад Казахстана, нашей большой, богатой культуры, наследие нашей Родины нельзя недооценивать. Мы понимаем, что некоторые наши создатели музыки используют сервисы Meta с целью маркетинга и продвижения своих работ, но мы просим их сделать шаг назад и подумать о будущем музыкального создания в Казахстане", – сказала генеральный директор РОО "КазАК" Айнура Есендикова.
Сейчас активные переговоры с Meta продолжаются. Организаторы брифинга рассчитывают найти компромисс, который будет учитывать интересы всех сторон.
"КазАК продолжает добросовестно стремится к соглашению с Meta, который будет отражать истинную ценность использования Meta казахстанской музыки. Переговоры с Meta продолжаются и мы надеемся достичь разрешения данной ситуации в течение короткого времени", – отметила Айнура Есендикова.
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