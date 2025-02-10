  • 10 Февраля, 19:09
  • BAIGENEWS

Почему паркинги хотят использовать как бомбоубежища в Казахстане?

Депутат Мажилиса в интервью нашей редакции рассказал, что для этого необходимо.

Сегодня, 18:17
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: BaigeNews.kz

Очередным гостем программы "Важная тема" стал депутат Мажилиса Парламента РК Аян Зейнуллин. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудил поправки в законопроект по вопросам гражданской защиты. Кому будут положены новые условия труда и оплаты? Какие помещения хотят использовать под бомбоубежища? Что сделано для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных районах? И как будет осуществляться депутатский контроль за соблюдением новых правил безопасности? Подробности в нашем интервью. 

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