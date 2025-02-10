Очередным гостем программы "Важная тема" стал депутат Мажилиса Парламента РК Аян Зейнуллин. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудил поправки в законопроект по вопросам гражданской защиты. Кому будут положены новые условия труда и оплаты? Какие помещения хотят использовать под бомбоубежища? Что сделано для прогнозирования землетрясений в сейсмоопасных районах? И как будет осуществляться депутатский контроль за соблюдением новых правил безопасности? Подробности в нашем интервью.