Почему отклонили норму о повышении статуса медработников в Казахстане

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената объяснил, почему так и не была принята норма по приравниванию статуса медработников к статусу работников правоохранительных органов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Султангазиев напомнил, что это была совместная инициатива депутатов и министерства здравоохранения.

"Министерство здравоохранения поддержало норму по приравниванию статуса медицинских работников при служебной деятельности к статусу сотрудников правоохранительных органов в рамках уголовного законодательства. Вместе с тем, правоохранительные органы – МВД, Генпрокуратура, Минюст и Верховный суд были против. Они ссылаются на то, что имеются общие нормы для всех, все гражданские служащие при исполнении своей гражданской и профессиональной деятельности при нанесении им вреда здоровью или жизни по общим нормам защищены", – сказал Тимур Султангазиев.

Однако Минздрав намерен и дальше продвигать эту норму.

"Мы не согласны с этим с учётом участившихся нападений на медицинских работников, водителей "скорой", врачей в приёмных покоях. Мы заново будем инициировать совместно с депутатами эту норму", - сказал вице-министр.

Напомним, инцидент с нападением на водителя скорой помощи произошёл 27 января в Караганде. Напавший на бригаду медиков находится в розыске.

После случившегося РОО "Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения "SENIM" потребовало от депутатов мажилиса и министра здравоохранения немедленного законодательного реагирования на факты насилия в отношении медицинских работников и препятствования профессиональной деятельности при исполнении служебных обязанностей. Водитель "неотложки" опубликовал на портале alash.online петицию с призывом законодательно защитить сотрудников скорой помощи.

Депутат сената Амангельды Толамисов обратился к правительству с требованием приравнять статус медицинских работников к статусу военных и сотрудников органов внутренних дел для предотвращения воспрепятствования их деятельности. Также сенатор предложил повысить защиту медработников и ужесточить наказание для тех, кто покушается на врачей и проявляет в их адрес силу или агрессию.

Ранее редакция BaigeNews.kz публиковала обзор эпизодов нападения на медработников, совершённых в различных городах Казахстана за последние два года.