Почему отказали в смягчении приговора Куандыку Бишимбаеву рассказала судья-координатор

Судья-координатор Алма Есымова рассказала, как проходило рассмотрение апелляционных жалоб по приговорам в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, и почему отказано в их удовлетворении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметила Есымова, приговор был вынесен коллегией присяжных заседателей. Вердикт тоже принимался присяжными. Поэтому в апелляционном порядке такой приговор может быть пересмотрен только по ограниченному основанию. Мог быть пересмотрен только вопрос случаев допущения процессуальных нарушений, которые влекут отмену или изменение наказания.

"Поскольку таких нарушений апелляционная инстанция не установила, соответственно приговор, в том числе в части наказания, не был пересмотрен", - сказала Есымова на брифинге по итогам заседания.

Также она отметила, что апелляционной инстанцией изучены бюллетени, опросные листы, просмотрены аудиозаписи закрытого заседания, где проводился опрос кандидатов в присяжные заседатели. Никаких нарушений требований процессуального законодательства на стадии формирования коллегии не установлено.

"Доводы защиты – это их позиция. Они имеют право её выразить. Они осуществляли свои полномочия согласно закону. Но существенных нарушений при отборе кандидатов нет", - сказала Есымова.

Что касается выводов защитников о том, что какие-то присяжные вступали в непроцессуальные контакты, были заинтересованы либо предвзяты, то это не соответствует действительности, утверждает спикер.

"В состав присяжных заседателей входили люди, которые имели детей разного пола, либо которые не имели детей. Поэтому говорить о том, что отмели только присяжных, у которых были сыновья, и оставили тех, у которых дочери, не соответствует действительности", - отметила она.

Жаловались защитники на одну из присяжных, которая якобы активно делилась ходом процесса в социальных сетях. По словам Есымовой, женщина действительно оставила комментарий о том, что она выбрана присяжным и что выбор был объективным.