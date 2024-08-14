Почему осуждённый сын депутата Турлыханова гулял ночью в Алматы, ответили в КУИС

Сына мажилисмена Даулета Турлыханова Нурасыла Болата, осуждённого к ограничению свободы, сняли на видео, гуляющим ночью в Алматы. Юрист Анна Чернова, на которую напал этот молодой человек, просит Антикор начать расследование в отношении сотрудников КУИС, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram Анна выложила видео с сыном депутата.

"С утра получила вот такое видео в директ. На видео Нурасыл Болат, который осуждён к ограничению свободы и на него наложены обязанности, но, судя по видео, он их не соблюдает. Видео выложено примерно в 3 утра, а в 23 часа он не должен быть дома? Более того, мне сказали, что место его регистрации, а соответственно и пробации, Астана, а видео снято ночью в Алматы. Столько нарушений, что у меня большие вопросы к КУИС и @antikor.kaz, как такое возможно? Антикор, прошу начать досудебное расследование в отношении сотрудников КУИС. Ну и принять меры в отношении сына депутата мажилиса Турлахынова", - написала юрист.

В КУИС прокомментировали ситуацию.

"Приговор в отношении данного осуждённого поступил на исполнение в службу пробации (по месту прикрепления) 14 августа. В соответствии с законодательством, пробационный контроль осуществляется с момента постановки на учёт осуждённого", - заявили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрист | Анна Чернова🇰🇿 (@pro.pravo.kz)

Юрист Чернова отметила, что ее шокировал такой ответ.

"У меня опять шок. КУИС дал ответ СМИ, что приговор поступил на исполнение только сегодня, 14 августа. Хотя его огласили, и он вступил в силу 14 мая! Какое же случайное совпадение. Именно сегодня. Ни днём раньше, ни днём позже. Я такое впервые вижу. Тут нужно однозначно разбираться. По приговору Болат Н. обязан был сам явиться в десятидневный срок и встать на учёт. Но он, выходит, этого не сделал? А о перемещениях тоже не уведомлял? На мой взгляд, нарушения, которые "тянут" на изменение меры наказания на реальный срок и добавление срока наказания", - написала юрист.