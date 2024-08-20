Почему Оралбай проиграл Хижняку и как вернуть "казахский стиль" боксу рассказал олимпийский чемпион

Сборная Казахстана на Олимпийских играх в Париже завершила свое выступление с семью медалями. Традиционно команда успешно выступила в боксе, завоевав одно серебро и одну бронзу. Хотя Нурбек Оралбай и Назым Кызайбай показали впечатляющие результаты, не все болельщики остались довольны итогами. На второй Олимпиаде подряд сборная по боксу не смогла завоевать золото. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Изменения после Олимпиады в Париже

Последнее золото, завоеванное Казахстаном на Олимпийских играх в боксе, принадлежит Данияру Елеусинову. Среди тех, кто становился олимпийскими чемпионами в боксе, – Василий Жиров, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов, Бахтияр Артаев, Бахыт Сарсембаев и Серик Сапиев.

После Олимпиады в Рио последовали Игры в Токио в 2021 году, где бронзовые медали завоевали Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев.

Всего, за годы независимости, казахстанские боксеры завоевали семь золотых, восемь серебряных и 11 бронзовых медалей. Казахстан традиционно входил в число лучших олимпийских сборных по боксу, и результаты были впечатляющими.

Однако последние две Олимпиады показали, что Казахстан перестал быть лидером по количеству медалей в боксе, что не могло не вызвать озабоченности среди тренеров, спортсменов и болельщиков.

После выступления в Париже федерация бокса Казахстана объявила о планах внести изменения в состав команды. Главным тренером был назначен Кайрат Сатжанов, который сменил Мырзагали Айтжанова. Сатжанов является заслуженным тренером Казахстана по боксу и имеет 34-летний опыт в этой области. Он работал главным тренером национальной сборной Казахстана в 2021-2022 годах, а также являлся старшим тренером молодежной сборной страны с 2024 года. В качестве личного тренера он подготовил семь чемпионов мира и 43 чемпиона Азии.

Федерация также ввела требования, запрещающие главному тренеру иметь личных учеников. Кроме того, формируется новый тренерский состав, в который, как ожидается, будут включены иностранные тренеры-консультанты, специалисты по физической подготовке, а также научная группа, что должно способствовать повышению качества подготовки боксеров в Казахстане.

"Заслуги Айтжанова нельзя игнорировать"

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Сагатбек Мусаханов отмечает, что в целом отечественная сборная показывала неплохие результаты перед Олимпиадой. Он добавляет, что бокс успешно развивается во многих странах, а значит, конкуренция в этом виде спорта стала значительно выше.

"На прошлом чемпионате мира в Ташкенте Казахстан завоевал четыре золотые медали. Это весьма хорошие результаты. В целом уровень бокса в мире очень возрос. К этим стартам казахстанские боксеры не смогли подойти со "старым багажом". Даже страны, в которых раньше не развивался бокс, начали показывать высокие результаты на крупных турнирах. Я надеюсь, что федерация и министерство спорта пересмотрят все недостатки и примут правильные решения. В спорте есть взлеты и падения. Думаю, что это временное явление, и ситуация изменится к лучшему", — говорит тренер.

Он подчеркивает, что бокс — это индивидуальный вид спорта, требующий особого подхода к каждому спортсмену. Результаты зависят от множества факторов: кому-то нужно развивать скорость, другому — работать над психологическими аспектами.

Сагатбек Мусаханов также отмечает, что значительное влияние на развитие бокса в других странах оказало приглашение опытных тренеров из Кубы и США. Он считает, что Казахстан тоже мог бы привлечь зарубежных специалистов для повышения своих результатов.

Комментируя успехи Узбекистана, эксперт подчеркивает, что эта страна пересмотрела подход к боксу, что позволило ей завоевать медали на Олимпийских играх в Париже.

"Узбекистан давно изменил свое отношение к боксу. Там много тренеров, которые находились в Америке. Они внедряют полученные знания в свою систему, и благодаря этому результаты становятся все лучше. Я уверен, что с каждым годом они будут прогрессировать. Они умеют превращать свои недостатки в достоинства, и именно в этом заключается их сильная сторона", — говорит Сагатбек Мусаханов.

Говоря о назначении нового главного тренера, он отмечает его профессионализм, однако добавляет, что один специалист, сколько бы ни был опытным, не сможет в корне изменить ситуацию. Для этого нужна сплоченная команда, которую необходимо формировать уже сейчас.

"Кайрат Сатжанов — справедливый и честный человек с обширным опытом. Но он один не сможет справиться с задачами. Команда должна быть сильной, они должны понимать и поддерживать друг друга. Возможно, стоит привлечь и зарубежного специалиста", — говорит Сагатбек Мусаханов.

Он также подчеркивает, что заслуги предыдущего тренера Мырзагали Айтжанова остаются важными. Чтобы команда продолжала развиваться, необходимо помнить о вкладе, который был внесен ранее.

"Мырзагали Айтжанов — знающий свое дело тренер, который сделал много полезного для Казахстана. Эти заслуги нельзя игнорировать", — заключил эксперт.

Без работы над ошибками

Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Бахыт Сарсекбаев выразил своё мнение о том, что неудачные результаты на Олимпиаде в Париже являются следствием недостаточной подготовки казахстанских спортсменов. Он отметил, что после Олимпийских игр в Токио не была проведена должная работа над ошибками.

"С 2021 года, когда завершились Игры в Токио, я утверждал, что Казахстан не сможет завоевать олимпийское золото. К сожалению, после этого не было сделано никаких выводов", - заявил олимпийский чемпион.

Сарсекбаев подчеркнул, что казахстанские боксеры не обладали необходимой физической подготовкой для успешного выступления в Париже. Это стало причиной того, что они не смогли выдержать натиск соперников.

"У наших ребят не было запаса прочности. Объемная подготовка перед Олимпиадой не была проведена. Если бы работа была выполнена на высоком уровне, наши спортсмены смогли бы выдерживать темп соперника. Мы видим, что именно соперник диктовал условия боя, а наши ребята не справлялись с его напором", - считает Сарсекбаев.

Комментируя итоги выступлений сборной, Сарсекбаев добавил, что в бою Нурбека Оралбая и Александра Хижняка необходимо было использовать другую тактику. Он напомнил, что в составе экспериментальной сборной, которую он возглавлял, его подопечные дважды боксировали против Хижняка и дважды одерживали победы.

"До боя я об этом уже говорил, что нельзя идти и драться в поединке против Хижняка. Нужно перебивать, передышать его. Передняя рука должна была работать как шпага. Постоянно на передней руке нужно было держать Хижняка. Но это же не было сделано", - отмечает олимпийский чемпион.

По словам Сарсекбаева, для того чтобы восстановить сборную на прежнем уровне, необходимо провести значительную работу. Одним из предлагаемых решений является повышение квалификации отечественных специалистов.

"Не вижу необходимости в привлечении иностранных тренеров. У нас есть разные специалисты, которым нужно предоставлять возможность учиться, посещать семинары и соревнования. Федерация бокса, к сожалению, не налаживает взаимодействие с областными федерациями. При Тимуре Кулибаеве это работало, но этого надо было развивать", - уверен он.

Бахыт Сарсекбаев также заметил, что уровень чемпионата Казахстана отражает недостаток хорошей конкуренции среди боксеров. Это, в свою очередь, связано с недостаточной работой с регионами. Сарсекбаев считает, что в каждой весовой категории должно быть минимум пять-шесть серьезных конкурентов.

"Федерация не должна ограничиваться только национальной сборной. Нужно активно взаимодействовать с регионами. Если в какой-то области нет своей федерации, то надо налаживать сотрудничество со спортивными комитетами и подписывать меморандумы. Не тренерам же заниматься этим".

Для поднятия сборной на новый уровень потребуется значительное время, и четырех лет до следующих Олимпийских игр недостаточно.

"Нужно сосредоточиться на тактической и физической подготовках. Период времени должен быть продолжительным, чтобы восстановить бокс после кризиса. Четырех лет не хватит. Я подчеркиваю это. Нам необходимо действовать умно и грамотно", - подчеркнул Сарсекбаев.

Он добавил, что к данному моменту у спортсменов не хватает технического и тактического мастерства.