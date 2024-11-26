Почему опрос о переводе времени удалён из Egov mobile

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на брифинге в правительстве прокомментировал удаление опроса о переводе времени в Казахстане из eGov mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что министерство науки в рамках проведения комплексного исследования отправили запрос на этот опрос.

"Хотели выяснить в том числе вопросы восприятия смены часового пояса, как это влияет на распорядок дня. Они отметили, что по достижении 200 тысяч участников они готовы анализировать далее результаты опроса. Поэтому опрос был завершён", – сказал министр.

Мадиев также отметил, что участие 200 тысяч человек - это хорошая репрезентативная выборка.