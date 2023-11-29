Почему опасно заряжать смартфон в чужом авто, рассказали эксперты

Эксперты лаборатории Касперского утверждают, что злоумышленники могут украсть данные со смартфона, если заряжать его через провод в стороннем автомобиле. Как обезопасить устройство, рассказали специалисты, передаёт BaigeNews.kz.

Подобные инциденты фиксировались лишь в лабораторных условиях.

"Под угрозой могут быть не только контакты и заметки. Модифицированное зарядное устройство в автомобиле может сработать и так, что для синхронизации будут доступны и календарь, и другие данные", - говорится в статье.

Чтобы избежать подобных рисков, эксперты рекомендуют носить с собой зарядное устройство (power bank) либо купить провод, в котором отсутствует возможность передачи данных, а есть только функция зарядки батареи.

"Мы проводили исследования, которые подтверждают, что эти риски абсолютно реальны. Исследователи показывали, что при кибератаке с некоторыми автомобилями можно сделать очень многое - заблокировать движение колёс, изменить программный код интеллектуальных бортовых систем или же заложить определённое срабатывание в автомобиле при заданных условиях", - рассказал эксперт Kaspersky Владимир Дащенко.

Кроме того, с рисками можно столкнуться и при использовании чужих устройств в своём автомобиле - если, например, вставить флешку неизвестного происхождения.