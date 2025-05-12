На правчасе в Мажилисе депутат Еркебулан Мамбетов поинтересовался у министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, почему новая TALSIM-NG не помогла в предотвращении паводков в Северо-Казахстанской области в 2025 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы все хорошо помним наводнение 2024 года, его масштабный ущерб и последствия. Тогда была поставлена задача усовершенствовать алгоритмы работы госорганов и внедрить современные прогнозные системы. Одной из таких стала TALSIM-NG. Однако весной этого года паводок вновь охватил СКО, были затоплены и изолированы населённые пункты. Почему допустили такую ситуацию? Насколько точными оказались прогнозы TALSIM-NG?", - спросил депутат.

Нуржан Нуржигитов в ответ пояснил, что система TALSIM-NG пока применяется только на реках Есиль и Нура, но в течение 2025 года её планируют распространить на все 8 бассейнов страны. По его словам, погрешность системы сохраняется, но её показатели были достаточно близки к реальным.

"Например, по Астанинскому водохранилищу прогноз был 220-240 млн кубометров, фактически поступило около 200 млн. По Сергеевскому - прогноз 3,9 млрд кубов, фактически - 4,035 млрд. То есть система дала близкие к реальности результаты. Мы понимаем, что есть погрешность, и продолжаем работать над её снижением", - отметил министр.

Он добавил, что теперь данные от TALSIM-NG регулярно передаются в Центр при МЧС и оттуда - местным исполнительным органам, которые на их основе должны принимать меры.