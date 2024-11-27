Почему не спешат газифицировать частный сектор Астаны

Этот выпуск посвящён долгожданной газификации столицы, которая всё никак не случится. Тем более, что этой осенью исполнилось уже 6 лет с момента поручения и 5 лет, с момента, когда к Астане через две трети страны, из Кызылординской области через Карагандинскую и Акмолинскую подвели и торжественно пристыковали магистральный газопровод "Сарыарка".

Проект был рекордно построен всего за один год. В 18-м было поручено, в 19-м уже было построено! Но… Газ астанчане, хотя труба лежит практически за забором, так, по факту, и не увидели… Каждый новый год – новые обещания, что вот в следующем году уже точно газифицируют… Вот и на этот – 24-й тоже вроде бы "железно" обещали, но опять на 25-й перенесли.

Хотя уже сейчас, в прессе можно найти графики подключения городских районов к газу, из которых следует, что по некоторым пригородам сроки окончания строительства газораспределительных сетей намечены на 26-ой год. Так в чём же всё-таки дело? Почему на самом деле городские власти не торопятся газифицировать Астану, а республиканские закрывают на это глаза?