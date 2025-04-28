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"Почему не сообщили о преступлении?" – адвокат обратился к главной свидетельнице от имени народа

Свидетельница призналась, что в тот момент испытывала страх.

Сегодня, 12:09
АВТОР
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Верховный суд Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
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Фото: Верховный суд

На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата адвокат семьи обратился к главной свидетельнице Эльмире Нуркеновой с острым вопросом, подчеркнув общественный интерес к делу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот вопрос мне поручил задать народ. Вы находились в магазине одна, общались с продавцом. Почему тогда вы не сообщили о преступлении? Ведь рядом с вами никого не было", - спросил адвокат.

Нуркенова призналась, что в тот момент испытывала страх.

"На тот момент я же не знала, что и как. Я ничего не могла сделать. Я сама боялась в этот момент", - ответила Эльмира Нуркенова.

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