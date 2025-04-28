"Почему не сообщили о преступлении?" – адвокат обратился к главной свидетельнице от имени народа
Свидетельница призналась, что в тот момент испытывала страх.
Сегодня, 12:09
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Сегодня, 12:09Сегодня, 12:09
48Фото: Верховный суд
На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата адвокат семьи обратился к главной свидетельнице Эльмире Нуркеновой с острым вопросом, подчеркнув общественный интерес к делу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Этот вопрос мне поручил задать народ. Вы находились в магазине одна, общались с продавцом. Почему тогда вы не сообщили о преступлении? Ведь рядом с вами никого не было", - спросил адвокат.
Нуркенова призналась, что в тот момент испытывала страх.
"На тот момент я же не знала, что и как. Я ничего не могла сделать. Я сама боялась в этот момент", - ответила Эльмира Нуркенова.
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