На судебном процессе по резонансному делу Шерзата Полата адвокат семьи обратился к главной свидетельнице Эльмире Нуркеновой с острым вопросом, подчеркнув общественный интерес к делу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот вопрос мне поручил задать народ. Вы находились в магазине одна, общались с продавцом. Почему тогда вы не сообщили о преступлении? Ведь рядом с вами никого не было", - спросил адвокат.

Нуркенова призналась, что в тот момент испытывала страх.