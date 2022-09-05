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  • Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы
top-news.kz / Лариса Божко Сегодня, 03:45
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Фото: top-news.kz / Лариса Божко

Почему не отменили концерт в Костанае во время пожара, объяснили организаторы

Организаторы Kostanay Music Fest, который прошёл в областном центре вечером 3 сентября, объяснили казахстанцам, почему было решено не отменять шоу во время пожаров в городе и регионе, передаёт BaigeNews.kz.
 
Один из организаторов мероприятия Алмас Жали написал в своём Instagram, что концерт с участием популярных творческих казахстанских коллективов и исполнителей был организован полностью на частные средства. За месяц было продано 16 тысяч билетов.
 
"В момент, когда начался пожар недалеко от стадиона, мы, занимаясь подготовкой представления, ещё не знали о том, что есть жертвы. В это время тысячи молодых людей, купивших билеты на концерт, уже собрались и занимали места на секторах стадиона. Известие о том, что в одном из районов области начался крупный пожар пришло, когда на стадионе и у входов уже собрались практически все зрители, купившие билеты. Отменить мы уже никак не могли, так как нельзя было так поступать с людьми, купившими билеты и приехавшими с разных мест на концерт. Более того, реакция 16 тысяч молодых людей на отмену концерта была бы непрогнозируемой и последствия такого решения могли бы быть крайне негативными. Понимая эмоции горожан и жителей области, приносим извинения и глубокие соболезнования родным и близким погибших в пожаре", - отметил Алмас Жали.

По его словам, вырученные от концерта средства - 50 миллионов тенге - будут переданы в помощь пострадавшим от лесных пожаров костанайцам. И отметил, что их команда выезжает в Аулиекольский район для организации оказания гуманитарной помощи.
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#концерт #костанай #Пожар #лесной пожар #Костанайская область
Сегодня, 03:45
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Журналист

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