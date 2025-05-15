Скандал вокруг одной из школ Алматы, где учитель, предположительно, допустила травлю ребёнка, спровоцировал бурную реакцию в обществе и политических кругах. Депутат Мажилиса Мурат Абенов потребовал жёстких мер в отношении не только педагога, но и администрации учебного заведения, заявив, что ответственность должна быть персональной и не ограничиваться формальными мерами, передаёт BaigeNews.kz.

Поводом для вмешательства парламентария стало сообщение юриста Аскара Каймакова о системной травле ученика в алматинской школе. По словам адвоката, педагог, имеющий иностранное гражданство, не только унижал ребёнка, но и, возможно, трудоустроился по поддельному диплому, скрыв наличие судимости.

Министерство просвещения сообщило, что по итогам рассмотрения дела на Совете по педагогической этике в отношении учителя был вынесен выговор. Трудовой договор с ней не будет продлён после окончания учебного года — с 25 мая.

Однако, по мнению Абенова, этого недостаточно. Он требует более жёсткого подхода.

"Уволить по истечению срока договора — это не наказание. Нет никаких гарантий, что она не устроится в другую школу и не продолжит травить других детей. Необходимо увольнение по отрицательным мотивам. А главное — почему до сих пор не наказан директор школы? Почему он допустил такие нарушения и ничего не предпринял своевременно?" — вопрошает мажилисмен.

Депутат также обратился к Министерству внутренних дел с призывом ускорить расследование по подозрениям в подделке документов. По его словам, в случае подтверждения факта подлога, должно быть возбуждено уголовное дело, а вся выплаченная зарплата — возвращена государству.

Как пишет Мурат Абенов, омбудсмен по правам ребёнка Динара Закиева сообщила, что семье пострадавшего ребёнка оказывается правовая и психологическая помощь, ведётся взаимодействие с госорганами.

Ситуация взята на контроль. Депутат подчеркнул, что подобные случаи подрывают доверие к системе образования и не должны оставаться без реального наказания: