В Казахстане за первые два месяца 2025 года инфляция составила 2,6%. Это ставит под сомнение обещанный правительством прогноз в 9-10% по итогам года. При этом рост цен наблюдается уже сейчас, несмотря на то, что повышение НДС еще не вступило в силу. Вице-министр национальной экономики Арман Касенов попытался объяснить ситуацию, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, инфляция остается глобальным трендом, однако в Казахстане наблюдается ее снижение.

"Дело в том, что тренд по инфляции отрицательный. Если мы возьмем прошлый год, то инфляция сложилась на уровне 8,6%. В предыдущий год на уровне около 10%. До этого на уровне 20%", - отметил Касенов.

Вице-министр также указал, что инфляция во многом имеет монетарную природу.

"На нее в значительной степени влияют темпы и объемы кредитования населения, которые, как вы знаете, в Казахстане в последние три года сложились на уровне 30% годовых. То есть кредитование населения растет более высокими темпами, чем растет номинальный ВВП. Это поражает дополнительный спрос", - пояснил он.

Для сдерживания инфляции власти реализуют комплекс антиинфляционных мер, включающий более 100 мероприятий.