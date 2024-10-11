Почему Нацбанк сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25 процента. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов объяснил, что решение было принято с учетом наблюдаемой динамики инфляции и баланса рисков, передает BaigeNews.kz.

"Годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после значимого ускорения в июле. Инфляция формируется в пределах нашего прогноза, но остается значительно выше таргета в пяти процентах. Инфляционные ожидания населения, в свою очередь, сохраняются волатильными и повышенными. Со стороны внешней среды обеспокоенность вызывают рост цен на мировых продовольственных рынках и ускорение инфляции в основном торговом партнере – России. При этом глобальная инфляция снижается в результате продолжительного поддержания центральными банками высоких ставок", - сказал Сулейменов на брифинге.

По его словам, проинфляционное давление внутри экономики сохраняется. Оно обусловлено устойчивым потребительским спросом на фоне усиления фискального стимулирования, а также повышенными инфляционными ожиданиями населения.

Решение сохранить базовую ставку призвано продолжить политику поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий, считает председатель Нацбанка. Это необходимо для обеспечения дальнейшего замедления роста цен и достижения таргета по инфляции, добавил Сулейменов.