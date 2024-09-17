Почему мусорный полигон в Актау продолжает отравлять воздух

Как минимум пять миллионов тенге штрафа оплатит государственное казенное предприятие "Мангистау жылу" из-за масштабных пожаров на полигоне в пригороде Актау. Однако как показывает практика, штрафы не решают старой проблемы региона и местные жители продолжают дышать вредным газом от тлеющего мусора. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, почему полигон ТБО продолжает отравлять воздух города-курорта.

Полигон в Мунайлинском районе Мангистауской области в этом году горел десять раз. Однако последний пожар 15 сентября был самым масштабным. Сами актаусцы его прозвали "Апокалипсисом".

"Проблема в том, что пожар возник ночью и так сильно разгорелся, что в 6 утра город был в тумане – видимость нулевая. И только благодаря дронам можно было определить в каких местах на свалке идет возгорание", - рассказывает руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусупкалиев.

Огнем было охвачена территория полигона в 800 квадратных метров. Ветер разносил запах дыма и гари по всем окрестностям. Даже в Актау экологи зафиксировали в воздухе превышение по сероводороду. На месте были организованы необходимые работы. В тушении пожара задействовано свыше 10 единиц спецтехники и примерно 20 человек. Спустя сутки пожар удалось потушить. Сейчас на территории полигона проводятся рекультивационные и проливочные работы.

Государственное коммунальное предприятие "Мангистау жылу", на чьем балансе находится полигон, получил штраф за несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности.

Мусорный полигон в Актау площадью в 25 гектаров был введен в эксплуатацию в 2016 году. На его строительство из бюджета израсходовано 870 миллионов тенге. В 2022 объект был переведен на баланс коммунального предприятия "Мангистау жылу". Первые два года проблем со свалкой почти не было, пока не набрался большой объем мусора. На сегодня из шести карт (участков) заполнены лишь два, но предприятие уже не справляется с обслуживанием объекта.

"Из-за неправильной сортировки мусора в результате которого туда поступает и пластик и картон и должной рекультивации образуется биогаз, который имеет свойство самовозгорания. Затушить такой полигон почти невозможно. Обводнение помогает сбить лишь открытые очаги возгорания. Вода забивает каналы - пустоты между отходами и создаётся впечатление, что пожар потушен, но тление все равно происходит внизу. Спустя время вода пройдет дальше, и воздух опять пойдет в тело свалки, в результате может возникнуть повторное возгорание" - поясняет ситуацию экоактивист и депутат Кирилл Осин.

Биогаз – горючее и температура его возгорания достаточно высока. На 65% он состоит из метана и на 45% из углекислого газа. Поэтому полигон тлеет круглосуточно и годами. А в ветренную погоду биогаз выходит наружу и становится причиной пожаров. По результатам проверки экологи нашли на полигоне превышение сажи, углерода, и оксид азота.

Проблема полигона в отсутствии контроля и в халатности, считает руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусупкалиев.

"Основная причина пожаров – несоблюдение правил рекультивации полигона, поэтому потушить его очень сложно. Надо найти то место, которое не было рекультивировано снять слой и снова провести рекультивацию. Это как сэндвич. Слой мусора, а сверху слой земли. При этом утрамбовать нужно плотно и ровно по всей территории. Если где-то останется воздух, там отходы будут окисляться, образуя бражку. В результате образуется биогаз", - пояснил главный эколог области Армат Жусупкалиев.

Правильная эксплуатация полигона означает не только качественную сортировку и рекультивацию, но и контроль. Для этого с помощью специальных приборов нужно постоянно проводить мониторинг объекта.

"Ежедневно с помощью дымовых датчиков возгорания нужно контролировать ситуацию. Также замерять температуру почвы. Если она греется, значит там биогаз. Это кропотливая работа, за которую ответственные люди браться не хотят", - говорит Армат Жусупкалиев.

Отметим, что в отношении компании "Мангистау жылу" за неправильное обращение с отходами и несоблюдение пожарной безопасности уже семь раз выписывали штраф. Общая сумма составила 5 миллионов тенге. Однако ситуация не меняется.

Казахстанские полигоны уже давно обрастают проблемами. В Астане полигон горел девять раз. Самый масштабный пожар произошел второго сентября. Причиной также явился тлеющий мусор твердо-бытовых отходов. Спасатели тушили пожар двое суток. Однако проверок со стороны контролирующих органов за последние годы не было – вначале из-за моратория, а затем по причине новой регуляторной политики послаблений для бизнеса.